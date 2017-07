Un siglo no es nada para don Vicente

Trabajó en los ferrocarriles y en el campo; tiene 30 nietos y 50 bisnietos

Onofre Lujano

ACÁMBARO, Gto.- Una auténtica historia de tenacidad humana es la de Vicente Flores Romero, un exferrocarrilero, que recuerda con nostalgia los años que trabajó en este gremio.

“Con ella (su esposa) tuve siete hijos, algunos viven en Acámbaro, otros en Querétaro, todos son buenos conmigo, me aprecian y convivo con ellos, aunque ya no puedo caminar y estoy en mi casa en San Isidro, estoy solo, esperando cuando me voy. Espero que Dios me lleve pa’ arriba”

Vicente Flores