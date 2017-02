Señalan a #LadyWuuu de ladrón y estafador

Al parecer, Lalo Arias debe una fuerte suma a causa de unos trajes

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO.- Lady Wuu, que saltó a la fama gracias a las redes sociales, ha sido señalado como ladrón después de que, según versiones del afectado, se niega a pagar sus deudas.

Lalo Arias mandó hacer cuatro trajes con el diseñador Zeus de la Vega, quien ha señalado que le debe 29 mil pesos, mismos que no ha liquidado.

“Estoy pensando en demandarlo, este señor nos vio la cara. A mí me contactaron para hacerle cuatro trajes para sus presentaciones y no me ha pagado. Lady me ha estado dando vueltas para pagarme, me dice que lo aguante tantito, la última vez que lo vi fue en un bar gay, pero después de la premiación, se desapareció, salió huyendo de mí. Cuando le llamo, me da vueltas, que según no ha recibido sus cheques. Si estuviera tan mal su situación, ya hubiera regresado a vender tacos. Los sacos que yo le di requieren de pagos que se le deben a la gente que me ayudó. Este tipo es informal, mentiroso e irresponsable”, comentó la víctima de Lady Wuuu.