Justifica aumento de las ZAP

Lourdes Vázquez

GUANAJUATO, Gto.- La Coordinación Técnica de Evaluación, Planeación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) explicó que el número de ZAP rural detectadas y atendidas en 2016 se derivó del Censo de Población y Vivienda 2010, mientras que el incremento a cinco municipios en 2017 se basó en la Encuesta Intercensal 2015, que se realiza con la finalidad de actualizar la información sociodemográfica a mitad del periodo, de donde se desprendió la necesidad de atender también a Santa Catarina y a San Diego de la Unión.

Énfasis Ayer, correo publicó que este año, tras una revisión del gobierno federal, cinco municipios del estado -Atarjea, Tierra Blanca, Xichú, Santa Catarina y San Diego de la Unión- se consideraron ZAP rural.

“La primera impresión sería: creció la pobreza; no, no es eso, sino que cambian las condiciones estadísticas (…). El decreto nos dice ‘éstas son las que tienes que atender’. ¿Por qué hay que crecerlas? Porque antes no podía atender esta parte porque estaban fuera, ahora se atienden para que lleguen más programas sociales y no tengan ningún problema”, expone.

Es decir, no necesariamente significa que hayan crecido las zonas de pobreza y marginación, sino que se ha ampliado la cobertura.

Se explicó que Victoria dejó de ser ZAP porque se logró atender en materia de rezago social y marginación, y los otros tres municipios del año pasado se mantuvieron debido a la dispersión poblacional que tienen, pues hay localidades en las que la distancia entre las viviendas hace difícil acercar los servicios.

“Sí hay más apoyo: en este programa invertimos el año pasado un estimado de 3 millones del Ramo 33 y, al convenir con el estado, se hizo crecer hasta 5 millones de pesos…, sí nos ha beneficiado y considero que tenemos un avance de hasta un 60%” José Luis Rivas Loyola, Presidente municipal de Atarjea

En el caso de San Diego de la Unión, es un municipio en donde marca el grado de marginación alto, mientras que el rezago social es medio: “Si antes no aparecía es porque pocos datos estadísticos se tenían con la información del 2010. Ahora se incorpora como una ZAP rural, con poca población y mucho grado de dispersión rural”.

Los recursos

Para atender a los cinco municipios considerados Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rural en la entidad, la federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), destinó este año alrededor de 87 millones 500 mil pesos, lo que significa un incremento de 18 millones 420 mil 150 pesos.

Durante 2016 se destinaron 69 millones 79 mil 850 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para Atarjea, Tierra Blanca, Victoria y Xichú.

“Sí tenemos muchas necesidades en la zona rural, el avance es poco y hace falta cobertura en cuanto a hacinamiento, atención en vivienda, atención de ganadería y bordería para almacenamiento de agua” Ramiro González Colín, Alcalde de Tierra Blanca

Este recurso es canalizado de forma directa por la federación. Con corte al 23 de diciembre del año pasado, se invirtieron 48 millones 596 mil 37 pesos en 831 obras para estos municipios, por lo que hay un saldo de 20 millones 483 mil 815 pesos pendientes por registrar.

Seis, las urbanas

Respecto a las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) Urbana, se informó que aumentaron a seis. Doctor Mora, Santa Catarina y Xichú se agregaron como localidad, independientemente de que en este caso el resto del municipio se considere ZAP rural.

También se incluyeron Arandas, en Irapuato; Santa Ana Pacueco, en Pénjamo, y Moncada, en Tarimoro, para un total de 142 localidades en la entidad.