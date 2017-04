Sector obrero ha sido relegado por actual administración: CTM

Los líderes sindicales señalaron que las peticiones en esta jornada del desfile obrero del 01 de mayo serán en torno a la seguridad pública y el no incremento al pasaje del transporte público

Sandra Xicotenca

CELAYA, Gto.-En los 18 meses que van de la administración municipal de Ramón Lemus Muñoz Ledo, el sector obrero ha sido relegado y sus peticiones y demandas no han sido ni escuchadas, consideraron los líderes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Arnulfo Bocanegra López y J. Cruz Soria Torres.

En vísperas de la celebración del tradicional desfile obrero del 01 de Mayo, los líderes sindicales señalaron que las peticiones en esta jornada serán en torno a la seguridad pública y el no incremento al pasaje del transporte público.

El secretario general, Arnulfo Bocanegra recordó que desde el año pasado han solicitado una reunión con el presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo a fin de presentar el pliego petitorio de las peticiones obreras de jurisdicción municipal pero hasta el momento se les ha argumentado dificultades en la agenda del alcalde.

“No nos hemos podido reunir con el alcalde, después del desfile del primero de mayo no hubo reunión, hubo un compromiso pero no nos hemos reunido, supuestamente nunca hubo lugar en la agenda. Cada quien tiene sus agendas pero los trabajadores a veces no son una prioridad para las autoridades y es real que tenemos que seguir insistiendo”.

Ante la nula respuesta de las autoridades municipales, el líder sindical reconoció que el sector se ha sentido relegado y no representados al no ser tomados en cuenta en la toma de decisiones de gobierno que inciden en la vida de los obreros.

“De verdad si nos sentimos excluidos, no formamos parte de lo que nosotros quisiéramos, cuando menos que nos apoyen. Nos dice que porque ya nos tomaron parte en una comisión pero no sirven para arreglar las cosas, una comisión es nada más irle dando vueltas y las decisiones se toman en otro lado, queremos ser parte de esas decisiones”.

Disminuirá participación de obreros en desfile por ser lunes

A pesar de esto, Bocanegra López señaló que insistirán ante las autoridades en la búsqueda de soluciones a sus problemas, mismos que se expondrán en el desfile del 01 de mayo en el cual se espera que participen más de 7 mil obreros adheridos a la CTM.

Arnulfo Bocanegra señaló que en esta ocasión ya se prevé la disminución de participantes, que el año pasado ascendió a 9 mil, pues muchos patrones están impidiendo la presencia en el desfile por ser día lunes el inicio de la producción de muchas industrias.