Se sobreexplota banco pétreo y dañan acuífero

Excavan para extraer material para la construcción sin importar las afectaciones

Miguel Vargas

SALAMANCA, Gto.- Habitantes de la comunidad Los Ramírez denunciaron que una empresa que extrae materiales, está cavando tan hondo, que llegaron al acuífero superficial y están extrayendo el líquido para continuar sacando material, y lo vacían a un canal de riego.

Ante el hecho las autoridades no intervienen, y esto está preocupando a los habitantes de la zona.

“Se ponen ahorita a… están sacando el agua, y pues los pozos de los agricultores están bajando su nivel de agua, y pues ya está muy hondo el hoyo este”, comentó Andrea Ramírez Patiño, delegada de la Comunidad de Los Ramírez.

Según comentan los habitantes, el personal de esta empresa de materiales lleva dos meses extrayendo agua con bombas.

Molesta que se tire el vital líquido

Los trabajos los realizan con un par de motobombas y dos tuberías de PVC de 16” de ancho.

Los habitantes piden ayuda a las autoridades y a la empresa para que no se siga derramando el agua.

“El agua que no la tiren, porque pues nosotros no tenemos agua ahí en el rancho, en la comunidad de Los Ramírez no tenemos agua”, afirmó la delegada.

De esta manera, los habitantes de la zona alzaron la voz para que el Municipio tome cartas en el asunto y supervise lo que se está realizando, ya que el agua desperdiciada puede ser utilizada para otros fines, como lo es el campo o incluso para la misma población de la zona.