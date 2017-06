Se siente Herrera arropado en León

El defensa central tendrá que ganarse un lugar después de que en sus recientes tres equipos pasó desapercibido

Pablo Ruiz

LEÓN, Gto.- Miguel Herrera Equihua, nuevo jugador del Club León aseguró que se ha acoplado al sistema de Javier Torrente y cataloga su estadía en el equipo como su última oportunidad.

“Me he sentido muy bien con los compañeros que me ha tocado jugar y vamos de a poquito, entendiendo lo que pide el profe”. Miguel Herrera E., Jugador del CLub León

El defensa central tendrá que ganarse un lugar después de que en sus recientes tres equipos (Monterrey, Tigres y Veracruz) pasó desapercibido y con muy pocos minutos de juego, de ahí que ante una pareja que se conoce bien como la de ‘Nacho’ y Novaretti, tendrá que hacer las cosas bien para ser considerado.

“La verdad que hay un muy buen ambiente, eso es primordial, me han arropado muy bien los compañeros, me he sentido bien y podré tomar confianza a mi llegada”, señaló el jugador de 28 años.

Una de las tareas que se plantea el zaguero, es retomar el ritmo y mejorarlo, pues tiene muy claro que es una de sus últimas oportunidades en el máximo nivel del futbol.

“Nos hemos dado cuenta que muchos compañeros que no tuvieron participación en torneos anteriores quedaron en el Ascenso, para mi es importante esta oportunidad porque vengo de no tener actividad, quiero mostrarme”, aseguró.

El plantel y cuerpo técnico de los esmeraldas estarán viajando hoy a Estados Unidos donde sostendrán tres partidos amistosos iniciando mañana contra Monarcas en Salinas California para después medirse al mismo rival pero en Óregon el domingo, finalmente chocarán contra el Xolos el día sábado 8 de Julio en Las Vegas.