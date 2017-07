Se registra deslave en Cerro Trozado

Es el segundo deslave que se registra en dos semanas debido a las intensas lluvias que se han presentado en la ciudad en las últimas semanas

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.- Alrededor de las 11:20 de la mañana se registró un pequeño deslave en el Cerro Trozado que aunque no pasó a mayores si representó un peligro tanto para los que caminan por ahí como para quienes circulan a bordo de vehículos pues alguna piedra podría caerles.

Es el segundo deslave que se registra en dos semanas debido a las intensas lluvias que se han presentado en la ciudad en las últimas semanas.

Debido al reblandecimiento de la tierra por la cantidad de agua que cayó desde la noche de ayer hasta casi el medio día de hoy fue por el cual decenas de medianas piedras cayeron hacia la banqueta y la vialidad por lo que cuerpos de emergencia se movilizaron para resguardar el lugar en caso de que siguiera desgajándose más.

Bomberos A.C de Guanajuato al ver que el deslave no ponía en riesgo a nadie y no se habían provocado daños mayores levantaron lo que se cayó del cerro para no entorpecer la vialidad y evitar accidentes.