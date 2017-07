Se queda sin frenos y se detiene chocando contra vivienda

No hay lesionados y los daños materiales a la casa fueron mínimos

Germán León

GUANAJUATO, Gto.- Una camioneta se quedó sin frenos en la colonia el Edén y chocó contra una casa dejando como saldo múltiples daños materiales, el conductor salió ileso.

Los hechos se suscitaron cerca de las 17:30 horas cuando la camioneta marca Chevrolet Pick Up 510 en color rojo con placas de circulación FY-0007-A, la cual transitaba por la bajada del lugar antes mencionado pero los frenos le fallaron y el conductor no tuvo más que detenerla chocándola contra una vivienda, testigos de lo sucedido realizaron una llamada al Sistema de Emergencias 911 para solicitar ayuda.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja de inmediato, sin embargo no fue necesario atender a la persona ya que no presentaba ninguna lesión, Protección Civil, Policía Municipal y Bomberos A. C de Guanajuato también llegaron para brindar el apoyo necesario.

De la camioneta que resultó con daños considerables en su parte frontal se hicieron cargo agentes Tránsito Municipal y fue remolcada en grúa a una pensión, los daños en la casa únicamente fue la ruptura de una tubería de agua.