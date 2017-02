Se presentará a declarar contralor por posible omisión

“De momento no, en el acto no (no hay responsabilidad) son actos personales, no hay intervención (de la Contraloría) en el desvío, en todo caso, suponiendo sin conceder, hubiera una omisión de carácter administrativa en la vigilancia pero por cuanto a delito no, no es copartícipe”, señaló Ramírez Valenzuela

Sandra Xicotenca

CELAYA, Gto.- Los próximos días el contralor municipal, José Luis Nájera Arredondo se presentará a declarar ante el Ministerio Público por presunta omisión en procesos de auditoria por el caso del desfalco de 4.7 millones de pesos al Sistema DIF Municipal; también asistirán otros empleados a ampliar su declaración, informó el director jurídico municipal, Ignacio Ramírez Valenzuela.

Detalló que la declaración del contralor “pudiera ser” para precisar información que ya se incluye en el expediente del juicio, por lo que descartó una presunta responsabilidad penal o civil en el caso.

Aun en proceso inicio de audiencias de ex regidores

En otro tema, el director jurídico, Ignacio Ramírez Valenzuela señaló que siguen en proceso de integración de expedientes para comenzar con las audiencias de los ex integrantes del Ayuntamiento, de la administración 2012-2015 de Ismael Pérez Ordaz, quienes se auto aprobaron la entrega de un bono anual de 4 millones de pesos para gasolina y mantenimiento vehicular.

El funcionario precisó que en esta semana llegó una caja con documentación certificada enviada por la Auditoria Superior del Estado (ASEG), información que se analizará y clasificará para la integración de los expedientes, por lo que no precisó una fecha de inicio de las audiencias.