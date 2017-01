Se necesita nuevo espacio, ante deterioro del actual tiradero municipal

López Rodríguez comentó que aún le quedan algunos años de vida útil al actual vertedero pero que no se pueden esperar a que acabe y no tener otras opciones

GUANAJUATO, Gto.- Ante el deterioro que presenta el tiradero municipal resulta necesario buscar ya un lugar que cumpla con las características que requiere un nuevo destino final de residuos, manifestó Efrén López Rodríguez, titular de Servicios Públicos Municipales y aunque no precisó cuánto tiempo le queda solo dijo que el suficiente mientras se logra el nuevo.

López Rodríguez comentó que aún le quedan algunos años de vida útil al actual vertedero pero que no se pueden esperar a que acabe y no tener otras opciones.

“Necesitamos mantener este pero no debemos esperar a que se acabe su vida útil, necesitamos buscar y trabajar en el otro paralelamente al trabajo de sustentabilidad que se está realizando ahí; no podemos esperar a que se acabe y que no tengamos ya previsto esas situaciones, es algo que se debe trabajar de forma inmediata”.

López Rodríguez dijo que actualmente se realizan labores de contención pero que requieren apoyo del Instituto de Estatal de Ecología para generar propuestas y trabajar coordinadamente en soluciones inmediatas independientemente a las acciones que el ayuntamiento disponga en lo que se refiere al nuevo sitio de disposición final.

Subrayó que más que recursos económicos se requiere de encontrar un sitio que se ajuste a la norma oficial 083 de Semarnat, en la cual están las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, por ello es urgente comenzar la búsqueda ya que precisó “no es cosa fácil”.