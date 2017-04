Se lanzan la bolita

El presidente de Bravos dice que fueron los visitantes quienes no quisieron jugar, el manager de Diablos dijo que de su parte nunca estuvo el no jugar

Óscar Jiménez

LEÓN, Gto.- Mauricio Martínez, presidente de los Bravos de León, hizo hincapié en que la suspensión del juego, fue una decisión tomada por el equipo visitante.

“Diablos no quiso jugar porque para ellos es muy poco el alumbrado (…) hay estadios con peor alumbrado que este, nos sorprendió y no pensamos que fuera a pasar esta situación. Diablos Rojos no quiso jugar, hay que decir la verdad. Ojeda y el ‘Pollo’ tomaron la decisión, la orden fue desde México”.

“Diablos desde hace mucho tiempo no quiere a Bravos, ustedes saben que para que Bravos entrara, los Diablos siempre estuvieron en contra, y esta vez les pedimos que jugarán a favor, por la gente que había venido y por el alumbrado no pusieron de su parte (…) estoy muy molesto con la gente de Diablos, se me hace increíble”, dijo Martínez, a la par de asegurar que los compromisos de este día se jugarán a las 3:00 de la tarde con reembolso en boletos mientras que para el doble compromiso de por la noche a las 7:00 de la noche la entrada será gratuita.

Por su parte, Miguel Ojeda, manager de los Diablos Rojos del México, señaló que de su parte nunca estuvo el no jugar, sino que accedieron al compromiso.

“Yo le di mi opinión, el señor de la Liga Mexicana dijo que estaba oscuro y no se podía jugar. Él sabe (Estrada) que había muchos riesgos, pero los dos estábamos dispuestos a jugar. Nosotros hemos jugado en otros estadios y no nos había tocado problemas con una luz como esta”, dijo el manejador.

“La liga es la que decide no jugar, según los señores de la directiva del León argumentan que la iluminación estará al 100%. De hecho nosotros llegamos aquí y nos dijeron que solamente veníamos a la inauguración el día de hoy, que no iba a haber juego, pero luego nos dijeron que sí y nos tuvimos que preparar, entrenar y a nosotros nos dijeron de parte de mi directiva que hoy veníamos solamente a la inauguración”, declaró Miguel Ojeda.

LA POSTURA DE LA LMB Néstor Alba Brito, director de operaciones de la Liga Mexicana de Beisbol explicó que los Bravos no cumplieron por diferencia de 500 lúmenes la iluminación requerida; “La problemática fue que hubo fallas en el alumbrado, lo que imposibilitaba el desarrollo del partido y las condiciones para los jugadores. Quedaron que iban a poner más luminarias, las pusieron pero hubo un corto circuito y esto terminó todo. La luz estaba muy baja y la directiva se comprometió a cambiar las lámparas para que nos diera 2 mil lúmenes”, concluyó.

