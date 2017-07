Se lanza Muñoz Márquez vs. diputados federales del PRI

El panista acusa su falta de voluntad para tipificar como grave el robo a transporte de carga

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- El diputado local del PAN, Juan Carlos Muñoz Márquez, acusó a los legisladores federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de no tener voluntad para tipificar el robo a transporte de carga como delito grave y de índole federal.

Lo anterior luego del reclamo de organizaciones como la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), que han insistido en la necesidad de modificar la tipificación del robo en carreteras a transporte de carga, a fin de acabar con la impunidad, ya que cuando hay detenidos por estos robos, con el pago de una fianza obtienen su libertad y vuelven a delinquir.

El también presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Congreso del Estado señaló que ha acompañado esta petición desde que él presidía al organismo de vehículos de autotransporte, ya que al ser un delito del fuero común se complica su seguimiento por miedo y por obstáculos que ponen las propias autoridades para denunciar.

“Aunque levantemos las denuncias no hay una colaboración entre estados. Hay estados muy particulares donde no permiten la denuncia. Por ejemplo, si se roban un camión en Michoacán, la denuncia va a venir apareciendo en Guanajuato que es el estado más cercano; si los robos son en Zacatecas o son principalmente en Tamaulipas, las denuncias se van a ver reflejadas en Aguascalientes porque las mismas autoridades no colaboran, principalmente por no afectar la estadística de su estado”, explicó.

El legislador señaló que en el afán de algunos estados por evitar que se ingresen denuncias, se pierden los datos y no se tienen estadísticas precisas de robo

“El Congreso federal está en manos del PRI, y el PRI sólo con sus alianzas, llámese Partido Verde Ecologista de México, tienen la mayoría en el Congreso y podrían hacer esta modificación si tuvieran la voluntad”, acusó.

El panista comentó que los robos al transporte en el último año ha crecido un 45% y aunque ocurre en todos los tramos carreteros del país, se registran con mayor frecuencia en carreteras que colindan con los estados de Tamaulipas, Michoacán, Puebla y Veracruz.