Lamentan ‘cacería’conductores de Uber

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- La ‘cacería’ en contra de los socios de Uber comenzó a intensificarse nuevamente en las últimas semanas, acusa el presidente de la Asociación de Movilidad Alterna, Emmanuel Delgado, quien dijo que en lo que va del año tan solo a miembros de la agrupación se les han retirado alrededor de 50 vehículos.

“A inicio de año se habían tranquilizado, nos dejaron trabajar un poco en la feria, febrero y parte de marzo estuvieron tranquilos, pero de unas dos o tres semanas para acá han estado un poquito más fuertes otra vez, ahora sí deteniendo a quien sea y por lo que sea”, mencionó Emmanuel Delgado, quien dijo desconocer por qué las autoridades intensifican de manera repentina los operativos.

Desconcierto

“En realidad desconocemos, son muy cambiantes, no tienen un parámetro (…). Realmente no tenemos idea por qué el gobernador implementa esa política cambiante, nos dejan trabajar y luego otra vez vuelven, no sabemos por qué lo hacen de esta manera”, expresa Delgado.

Señaló que aunque cada multa oscila entre los 25 y 30 mil pesos, la compañía se sigue haciendo cargo de todos los gastos cuando ocurren detenciones, por lo que los socios se encuentran tranquilos.

En entrevista, el líder de la agrupación mencionó que todos los días retienen de uno a cinco vehículos y dijo que los socios esperan que conforme se acerque el periodo electoral, las autoridades dejarán de perseguirlos.

“Esperamos que el gobernador ya nos deje trabajar. Tal vez esperando que vienen tiempos electorales trate de buscar la gracia de los ciudadanos y nos deje tranquilos para nosotros trabajar honestamente como lo hacemos”, concluyó.