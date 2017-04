Se incrementan incendios en lotes baldíos

Una de las causas más comunes para el incendio de lotes baldíos es el descuido de propietarios de lotes baldíos

Daniel Vilches

LEÓN, Gto.- El calor de la temporada y el descuido de los ciudadanos ha ocasionado que en esta primavera, en León se registren un aproximado de 25 incendios en lotes baldíos en el municipio de León, informó el titular de la Dirección de Protección Civil, Salomón Ocampo quién agregó que se han registrado tres incendios forestales.

“Sí son bastantes, cuándo normalmente se te está presentando 5 o 6 incendios y no sólo en pastizales, aquí se mezcla mucho la cultura que tenemos, porque el lote baldío donde ahí hay un ramaje que no ha sido atendido por el propietario, aparte de que genera fauno nociva, y le agregamos que tiran basura, es lo que hace que se generen más incendios que los que surgen de los pastizales solos”, aseveró.

El funcionario público municipal destacó que del total de los incendios en pastizales o lotes baldíos el 85 por ciento son generados por el descuido de los ciudadanos, ya sea por hacer “la maldad” o por la falta de cuidado de estos lugares.

Advirtió de los riesgo que hay por dicho descuido abona a que el fuego de propague incluso a grandes escalas y el daño no solo es material, sino ambiental y en la salud.

Respecto a los incendios forestales, el director de Protección Civil informó que estos siniestros han afectado una superficie de casi 400 hectáreas, sin embargo, dijo que afortunadamente las afectaciones fueron mínimas.

“Realmente la afectación en macizo, en lo que es arbolado casi media hectárea y todo lo demás es arbusto y en una zona forestal secundaría que no nos da tanta afectación, la mayoría ha sido puro pastizal en zonas forestales, pero son pastizales que se han estado quemado y no has llevado ya cerca de las 400 hectáreas afectadas”, destacó.

SE INCREMENTAN LOS INCENDIOS EN HOGARES

El titular de la Dirección de Protección Civil, Salomón Ocampo también comentó que los incendios en casa – habitación en León, se ha incrementado entre un 10 y 15 por ciento en comparación al año anterior.

Lo anterior, explica el funcionario, se originan porque en las zonas habitacionales los tanques de gas ya son viejos.

Mencionó que para prevenir que estos tanques provoquen un incendio o explosión, la Dirección de Protección Civil, en conjunto con la Dirección de Bomberos y el Comité de Prevención Estatal de Riesgos para el Manejo de Gas LP y el natural, realizan visitas de revisión y emiten las recomendaciones necesarias para que cambien el tanque o líneas de gas.