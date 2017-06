Los universitarios alcanzaron a salir antes de que se precipitara al fondo de un río

Patricio Serna

GUANAJUATO, Gto.- Una casa de estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) de dos pisos y con un tercero en construcción en el número 16 del Camino Rotario, se derrumbó sobre el bordo del río Guanajuato en Municipio Libre, presuntamente la mala construcción y el sobrepeso de la estructura provocaron el vencimiento de las columnas de soporte.

La estructura cayó a la orilla del río desde una altura de 15 metros y arrasó con un taller mecánico, dejando vehículos con severos daños. No hubo víctimas.

Cerca de las 12:25 horas de ayer, el hecho fue reportado a la Dirección de Protección Civil Municipal y Bomberos A.C. Guanajuato, por lo que de inmediato los elementos de cada una de las instituciones de rescate se movilizaron para realizar maniobrar y revisar si había personas heridas.

Al llegar al lugar y encontrarse con el siniestro, las labores fueron realizadas por ambas corporaciones en conjunto, Bomberos A. C. Guanajuato y Protección Civil encabezados por el coordinador de área operativa, José Guadalupe Zárate, en primer lugar inspeccionaron que no hubiera víctimas atrapadas y fue necesario descender al bordo del río a rapel aproximadamente 15 metros para seguir inspeccionando.

Del fondo del río se recuperaron dos tanques de gas que se movilizaron lo más rápido posible para evitar que pudieran presentar riesgo por posibles explosiones.

El incidente no dejó personas heridas, pues algunos de los habitantes que se encontraban en ese momento alcanzaron a salir al ser avisados por otras personas sobre el riesgo; sin embargo, en el taller que se encontraba bajo la estructura hubo considerables daños, ya que cerca de seis automóviles recibieron el impacto del segundo piso al colapsar sobre ellos.

El lugar era habitado por estudiantes de la carrera de Enfermería de la UG, quienes se identificaron como Frida Alejandra Pacheco, Adriana Medrano Rangel, Isaac Daniel Zúñiga, José Adolfo Ramos y Gloria Morales, originarios de las ciudades de León e Irapuato.

Señalaron que tenían dos años de vivir en la casa y que al momento del incidente se encontraban en el inmueble sus pertenencias, como ropa y aparatos electrónicos.

Adolfo Ramos, uno de los estudiantes narró cómo ocurrió le suceso: “yo estaba adentro, me alcancé a salir, lo primero que pasó fue que tronaron los departamentos, se hizo una fisura, se escuchó como que dejaron caer algo ya después se empezó a venir todo abajo. Hasta donde sabemos estábamos nosotros cinco, hay más estudiantes rentando pero ya no están habitando por las vacaciones”.

El mediodía del miércoles 15 de septiembre de 2005 la explosión de un tanque de gas de 30 kilos cimbró los alrededores de la Alhóndiga de Granaditas, justo cuando se preparaba el Grito de Independencia.

El estallido provocó el derrumbe de una casa de universitarias en el callejón Llanitos de Salgado, una estudiante falleció, hubo 11 heridos y varias viviendas dañadas. Frente a esa vivienda se situaba otra ocupada por estudiantes de diversas escuelas de la UG.

El 20 de octubre de 2005 fallecieron dos estudiantes de propedéutico, por inhalar monóxido de carbono en su casa en el callejón de la Libertad.

Y el 8 de marzo de 2010 murieron dos personas intoxicadas por inhalación de monóxido decarbono en la casa ubicada en el Antiguo Camino a Rayas; una era estudiante de materias libres del Campus Guanajuato.

UG auxilia a los jóvenes afectados

Al lugar acudió el jefe del departamento de Seguridad de la UG, Raúl Morales Aguilar, quien indicó que en estos casos los alumnos cuentan con un seguro y que serán auxiliados a la brevedad.

“Ahorita vamos a ver qué es lo que los jóvenes necesitan, nuestra principal preocupación era saber si estaban bien, ahora que sabemos que no hay heridos, veremos dónde podemos hospedarlos y ayudarlos con lo que necesiten”, agregó.

Por separado, el director municipal de Protección Civil, William Hernández, cuestionado sobre si esta casa había sido verificada dentro del programa ‘Tu vivienda segura’, respondió que no.

“Esta casa no se encontraba dentro del padrón de casa de estudiantes, por tal motivo no se realizó la inspección correspondiente”, agregó que los estudiantes no hicieron el reporte de la vivienda para proceder a las revisiones del lugar.

Esto a menos de dos semanas de que inició la primera etapa de revisión de viviendas de estudiantes a petición del rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, para verificar que los espacios cuenten con las mejores condiciones.

En esta primera etapa se visitaron 11 casas de las que se emitirán dictámenes de alto, medio y bajo riesgo para que los propietarios realicen las adecuaciones necesarias en su estructura, instalaciones eléctricas, de gas, entre otros.

Desde que inició el programa el 20 de septiembre del 2006, luego de la explosión en Llanitos de Salgado, se han inspeccionado 235 viviendas de universitarios; entonces se indicó que el programa es extensivo para la ciudadanía en general que tenga alguna duda sobre el estado de su vivienda.