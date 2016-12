Se apunta Muñoz Mosqueda para 2018

Hace delegado del CEN del PRI en Zacatecas un balance de su trabajo y lo considera como una buena carta de presentación para las elecciones de 2018

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Luis Antonio Muñoz Mosqueda, delegado del CEN del PRI en Zacatecas, se ‘autodestapó’ para la candidatura “que el partido determine” en Guanajuato en 2018.

Dijo que en ese encargo, donde ha estado desde 2015, ha dado buenos resultados al ganar tres elecciones consecutivas: la de diputados federales de 2015, la de gobernador y presidencias municipales de 2016 y la extraordinaria de alcalde del municipio de Zacatecas, que apenas fue el 4 de diciembre y en todas ha ganado su partido. “Esta es una buena carta de presentación”, presumió.

“El PRI es un partido invicto desde 2010 en Zacatecas. Reforzado con un delegado como yo a partir de 2015 y eso creo que es una buena carta de presentación”.

-¿Y esta carta de presentación la quiere aprovechar usted para participar en el proceso electoral de 2018?, se le preguntó

“Claro, por supuesto, somos políticos, en la posición que el partido determine. En Guanajuato yo estoy dispuesto a lo que el partido me dicte, donde el partido me señale. Y obviamente ahí están mis cartas de presentación. Es un trabajo que se ha hecho en un año ocho meses y el resultado ha sido muy positivo.

“Sí hay interés en participar porque cualquier político lo tiene, cualquier gente allegada al partido lo tiene, cualquier gente con el espíritu de servicio para Guanajuato. Estoy bien puesto para lo que determine el Partido Revolucionario Institucional”.

Interrogado sobre cuál candidatura le interesaría, respondió: “Lo que el partido determine, yo no puedo señalar si me interesaría esto, porque a lo mejor el día de mañana no se da o sí se da. O puede subir la oferta o puede bajar, simplemente me pongo al servicio del partido”, declaró en entrevista.

Sobre las tres elecciones zacatecanas en las que ha fungido como delegado del CEN, todas ganadas por el PRI, Muñoz Mosqueda señaló:

“¿Esto qué demuestra? en primer lugar, que yo he trabajado para ganar el voto y lo he logrado. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que llega a las posiciones plurinominales y eso es muy sencillo. Acá yo he trabajado por tres procesos electorales consecutivos, he tenido la fortuna de haber ganado y limpiamente los tres”.

Segundo punto, puede decir que ha tenido acercamiento con el votante, lo que le ha permitido tener un pulso de la realidad política de Zacatecas en general y no sólo el municipio. Y eso trae un aprendizaje para él, para lograr el objetivo final que es lograr el voto a favor de su partido.

Y el tercero, no abandonar las estructuras del partido, no dejarlas sueltas porque desafortunadamente en muchos casos, va uno a buscar el voto y luego los abandona, los va dejando sueltos hasta el siguiente proceso electoral.

“Y acá no, tenemos tres procesos electorales trabajando con las mismas estructuras y ahí está la respuesta, un triunfo inobjetable en el municipio de Zacatecas.

“Es una carta de presentación que yo traigo a mi favor y obviamente el haber triunfado en el proceso de junio en cinco estados de la República, de los 12 que estuvieron en juego, pero el que más se distinguió fue Zacatecas”. Porque aseguró que Zacatecas, proporcionalmente hablando, es el estado que más votos le dio a Peña Nieto.

Consideró que en la elección de Guanajuato de gobernador y diputados locales se puede hacer mucho, pero sobre todo si hay unidad.