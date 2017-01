Saqueo en locales de Irapuato y Salamanca

ALEJANDRA RAMÍREZ /

IRAPUATO

“¡Bajen las cortinas, que ya vienen a saquear!”, fue la alerta que se regó como pólvora entre los comerciantes de la zona centro de la ciudad, como voz de alarma emitida por un grupo de jóvenes, aproximadamente a las 12:30 del mediodía de ayer, por lo que los aludidos optaron por cerrar sus negocios ante el temor de ser saqueados.

Sin embargo, la situación fue aprovechada por pandilleros de varias colonias, como la 18 de Agosto, para saquear establecimientos en Plaza San Roque y cometer robos en Farmacias Guadalajara, lo que originó una intensa movilización de fuerzas de seguridad, las cuales incluso se enfrentaron a balazos con los vándalos.

El presidente municipal Ricardo Ortiz lamentó los acontecimientos y anunció un operativo próximo para actuar contra las “pandillas” responsables.

Día caótico

Todo comenzó con el rumor de que a las tres de la tarde se realizaría una mega marcha en contra del ‘gasolinazo’, por lo que arribarían a la ciudad varios camiones con manifestantes.

Para las 13:00 horas, más de 2 mil comercios del primer cuadro de la ciudad ya habían bajado sus cortinas, creando una psicosis que se extendió hasta sitios de abasto como el mercado Miguel Hidalgo, los centros comerciales Plaza Fiesta Aurrera -ubicada en el bulevar Díaz Ordaz-, del Comercio Popular y San Roque, en la que ubican un promedio de 40 locales, así como Coppel, Wal-Mart y Cinemex, hasta la Mega Comercial Mexicana ubicada en la salida a Pueblo Nuevo, además de Plaza Jacarandas -que congrega a tiendas de deportes, jugueterías, zapaterías, boutiques, Coppel y el hotel Holiday Inn-; Wal-Mart de paseo Irapuato, farmacias de la cadena Guadalajara y otros establecimientos localizados en la avenida Guanajuato.

Culpan a policías

de rumor; lo niegan

Ante reclamos de comerciantes de los portales sobre que los mismos policías municipales habían generado temor por advertir sobre supuestos saqueos, y que por tanto recomendaban cerrar los negocios, el secretario de Seguridad Ciudadana, José de Jesús Félix Servín, desmintió la afirmación y señaló que la Policía estaba para resguardar y garantizar el orden y no para causar alarma, por lo que apostó en la zona afectada a preventivos y patrullas para evitar posibles saqueos.

Sin embargo, esta vez el vandalismo se hizo presente cuando poco después un grupo de jóvenes intentó levantar las cortinas de Plaza Fiesta Aurrera, por lo que policías municipales intervinieron y se liaron a golpes con varios de los ‘vándalos’, para evitar que consumaran el saqueo en dicha tienda de autoservicio.

También comerciantes de la Plaza del Comercio Popular defendieron sus locales y, armados con palos y fierros se enfrentaron a golpes con el grupo de jóvenes que intentaban saquear sus negocios. “¡Vénganse, vénganse! ¡Vamos a defender nuestro patrimonio!” -advirtieron al grupo de jóvenes vándalos.

Invasión y robo en

Plaza San Roque

Para las 15:30 horas, la situación ya se había salido de control, cuando un grupo de jóvenes de la colonia 18 de Agosto, aledaña a Plaza San Roque, situada en bulevar San Roque, irrumpió en el lugar y comenzó a quebrar vidrios de negocios como RadioShack, donde se apoderaron de pantallas y diversos aparatos electrónicos; también quebraron los mostradores de las ‘islas’, para llevarse zapatos, prendas de vestir y artículos de joyería, mientras que la tienda Wal-Mart alcanzó a bajar sus cortinas y dejó encerrados a los clientes, algunos de los cuales entraron en crisis nerviosa.

A bordo de motocicletas, los agresores se llevaron varias pantallas de plasma y otros aparatos electrónicos. Sin embargo, no hubo ningún detenido, pues las patrullas arribaron tarde, de acuerdo a lo señalado por los comerciantes afectados de la zona.

El Cinemex ubicado en la misma plaza también suspendió la proyección de películas y evacuó a los asistentes que se encontraban en las diferentes salas de proyección.

A pesar de las evidencias, en Plaza San Roque el secretario de Seguridad Ciudadana José de Jesús Félix Servín desmintió los saqueos y aseguró que todo había quedado sólo en daños.

“Vandalizado no, porque no hubo robo; sólo con daños en los aparadores pero no se llevaron absolutamente nada, cada quien en su inventario presentará su denuncia, los de seguridad privada impidieron el robo”, aseguró.

Servín calificó como idea “maquiavélica” el que alguien haya desatado esta psicosis, y advirtió que la Policía municipal estará lista y en operativo permanente para actuar con todo el rigor de la ley en contra de las personas que intenten cometer saqueos en los diversos comercios.

La movilización se extendió a Plaza Jacarandas, donde un minoritario grupo de jóvenes de las colonias aledañas intentó ingresar a Soriana, sólo que los comerciantes colocaron los carritos de autoservicio como barricada.

Surgen disparos

Aproximadamente a las 6 de la tarde, elementos de Tránsito cerraron el paso vehicular a partir de la glorieta de las Carmelitas y San Roque, luego de que rijosos de la colonia 18 de Agosto intentaron volver a Plaza San Roque para atacar de nuevo.

En el lugar se apostaron tres unidades del Ejército Mexicano, patrullas de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el Grupo de Reacción y antimotines de la Policía Preventiva, quienes repelieron las pedradas que les lanzaron pandilleros, quienes además dispararon contra los agentes y militares, quienes a su vez repelieron la agresión utilizando hasta resorteras, aunque sin reportarse lesionados.

Luego de media hora, la fuerza pública logró el control de la zona y los vándalos emprendieron la retirada, pero amenazando con regresar, por lo que varias patrullas permanecieron en el lugar.

Posteriormente, entre las 7 y 8 de la noche, se reportó el saqueo a varias farmacias Guadalajara ubicadas en distintos puntos de la ciudad, como Casimiro Liceaga, Barrio de Guadalupe, San Pedro y Los Reyes.

Aproximadamente a las 8:30 de la noche se reportó el intento de saqueo a las bodegas Aurrera y Súper Bara localizados en camino a Las Ánimas, donde jóvenes de la colonia Che Guevara encendieron llantas para evitar el paso de las autoridades y además dispararon al policía auxiliar de un fraccionamiento privado de la zona.

Advertencia del presidente

municipal, ricardo Ortiz

Para las 8:30 de la noche, el presidente municipal Ricardo Ortiz Gutiérrez informó que no se registraron lesionados, Hasta esa hora, ya había 23 detenidos luego de los disturbios. Calificó como justificadas las manifestaciones contra el alza a la gasolina, pero reprobó esta serie de saqueos en agravio de los comerciantes.

“Creo que no se vale que la tranquilidad de Irapuato se vea mancillada por este grupo de sinvergüenzas”, enfatizó Ortiz Gutiérrez, al precisar que se aplicará todo el rigor de la ley, tras advertir que el robo en vandalismo puede alcanzar hasta 10 años de prisión.

El alcalde realizó un llamado a los comerciantes y a la población a mantener la calma y estar seguros con el despliegue realizado con apoyo del Ejército Mexicano, Gendarmería y Fuerzas de Seguridad del Estado, para garantizar que prevalezca la paz social y anunció que en los próximos días se implementará el operativo ‘Barredora’ en las colonias a las que pertenecen las pandillas que participaron en estos hechos.

Para las 7 de la noche, el centro de Irapuato lucía desierto y entre la oscuridad, luego del cierre de los comercios.

Pistola en mano saquean Coppel en Salamanca

REDACCIÓN / SALAMANCA

Encapuchados y armados con pistolas, más de una treintena de jóvenes saquearon la tienda Coppel Constelación, que se localiza en la avenida Valle de Santiago, lugar del que se llevaron aparatos electrónicos, celulares y computadoras portátiles entre otros artículos.

Este hecho generó psicosis entre la población, luego de que todas las tiendas de la zona centro y avenida Faja de Oro, así como las dos plazas comerciales de la zona, cerraron sus locales. Los policías implementaron un operativo y lograron la detención de un hombre que llevaba dos computadoras portátiles y otros artículos.

Los hechos

Poco antes de las 20:00 horas, un grupo de jóvenes salieron de las calles de la colonia Guanajuato, cruzaron el bulevar Valle de Santiago y llegaron hasta la tienda Coppel. Pistola en mano, amenazaron a los empleados de la tienda quienes se replegaron.

Los encapuchados quebraron los mostradores donde se guardaban los teléfonos y las computadoras portátiles, en tanto otros arrancaban los aparatos electrónicos que estaban en los exhibidores y salían corriendo con ellos.

Casi de inmediato llegaron elementos de la Policía Preventiva a resguardar la zona, mientras que paramédicos de la Cruz Roja atendieron a algunos ciudadanos que presentaron crisis nerviosa tras presenciar el atraco.

Tras los hechos, los trabajadores de Coppel salieron al estacionamiento contiguo de la tienda Aurrera, la cual también cerró sus cortinas para evitar que fuera vandalizada, al igual que los negocios de pizzas, refaccionarias y otros que se localizan sobre la avenida Valle de Santiago.

Comunicado oficial

A través de un comunicado de prensa, José Fernando Adrián Ruiz, titular de la Coordinación de Seguridad Ciudadana, dio a conocer que se suscitó un hecho de vandalismo y saqueo por parte de unos jóvenes que acudieron a la tienda departamental Coppel ubicada en la zona sur de la ciudad, quienes se llevaron varios objetos y aparatos electrónicos como computadoras portátiles, por lo que se implementó un dispositivo de seguridad y vigilancia por parte de Seguridad Pública, Seguridad Vial y Protección Civil.

El coordinador añadió que hasta el momento se encuentra una persona detenida, quien responde al nombre de Eduardo Martín García Reyes alias ‘El Botas’ quien vive en la colonia Guanajuato y a quien se le aseguraron algunos productos como lap-tops; ante lo sucedido y por precaución, varios negocios a la redonda y en diversas zonas de la ciudad cerraron sus puertas, por lo que elementos de seguridad pública mantendrán vigilancia y rondines para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Adrián Ruiz hizo énfasis en que se estará redoblando la seguridad y se mantiene comunicación con las distintas dependencias de seguridad en el municipio, así como con los elementos del Ejército Nacional, reportando hasta el momento todo bajo control.

Con lo anterior, el coordinador enfatizó que no hubo víctimas que lamentar y solamente se registraron llamadas y gente alterada a quienes se les brindó la atención oportuna.

Exhortó a la ciudadanía a mantenerse al pendiente de los acontecimientos a través de medios oficiales y hacer caso omiso de rumores que ponen en riesgo la integridad de los salmantinos, y rechazó todo acto delictivo y vandálico que afecte la seguridad e integridad de la ciudadanía.

Llega Ejército y PGJE

Al lugar llegaron elementos del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los primeros se encargarán de vigilar la zona y patrullar la ciudad; en tanto que el agente del Ministerio Público inició la averiguación previa correspondiente para determinar qué fue lo que se robaron.