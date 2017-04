Sanciona Profeco a seis establecimientos por faltas durante Semana Santa

Los montos de sanción oscilan entre los 450 pesos y 1 millón 760 mil, dependiendo del tamaño del establecimiento y la gravedad de la falta cometida

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- Por violar la ley y/o las normas oficiales durante el periodo vacacional de Semana Santa, 6 establecimientos serán sancionados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El titular de la dependencia federal, José Huerta Arredondo, informó que derivado de los operativos de revisión de Cuaresma y Vacaciones, se realizaron 153 visitas de inspección en todo el estado, que concluyeron con la suspensión de dos restaurantes-bares (Las Judas y La Cervecería), una farmacia (Guadalajara), un establecimiento de artículos de piel (Nicole Lee) y una abarrotera (San Jorge), todos estos en León; en tanto que un hotel de Guanajuato capital (Villa de Los Ángeles) también será multado económicamente.

“En estos seis establecimientos los que se aplicó fue la medida precautoria porque no estaban exhibidos los precios o no se estaban respetando, para que ya no se estuvieran comercializando esos artículos. –También- se hicieron movilizaciones, éstos productos se retiran de la venta hasta que el proveedor o a quien le estén comprando ese producto, comparezca y cambie de etiquetas para determinar si cumple o no, y si no es así se procede a la destrucción del producto”, explicó Huerta Arredondo.

Recordó que los montos de sanción oscilan entre los 450 pesos y 1 millón 760 mil, dependiendo del tamaño del establecimiento y la gravedad de la falta cometida.

El delegado señaló que se brindaron 60 asesorías en el aeropuerto y las centrales camioneras, en donde los abusos por parte de las empresas son cada vez menos frecuentes debido a la presencia del personal de Profeco.