‘Salmantinos unidos contra el gasolinazo’ se deslindan de actos vandálicos

Señalan que son un grupo pacífico, sin fines violentos

Yadira Cárdenas

SALAMANCA, Gto.- Miembros del frente “Salmantinos Unidos contra el Gasolinazo”, se reunieron con el Secretario del Ayuntamiento, José Miguel Fuentes Serrato, para deslindarse de los actos vandálicos y saqueo de la tienda Coppel Constelación, el pasado sábado.

Los integrantes de la organización, entregaron un documento donde se establece que son un grupo pacífico, y prueba de ello es que en las dos marchas que han realizado, no se han presentado actos de violencia, señalo Lázaro Uc Mas, uno de los dirigentes.

Agregaron que derivado de los hechos de vandalismo registrados, se tomarán medidas de seguridad durante sus próximas actividades, como pedir a los manifestantes vestir de cierto color, no cubrirse el rostro, y si se detecta a alguna persona que quiera causar desorden, será entregado a las autoridades.

Al respecto, el Secretario del Ayuntamiento, José Miguel Fuentes Serrato, lamentó que no se hubiera tenido el acercamiento con anterioridad, para poder coordinarse y apoyar con seguridad vial para establecer medidas de seguridad durante su recorrido.

Finalmente se acordó establecer comunicación para que durante las próximas actividades del frente, se tenga una coordinación para resguardar la integridad de manifestantes y ciudadanos.