Salma Hayek canta junto a Eugenio Derbez

Los actores acudieron al programa “Un nuevo día”

El Universal

Ciudad de México .- La actriz Salma Hayek cantó en el programa “Un nuevo día”, al que acudió junto a Eugenio Derbez.

Participaron en esa producción para promover su cinta “How to be a latin lover”, que se estrena en México a principios de mayo.

En su cuenta de Instagram, Hayek compartió un clip de su visita al programa.

“Ahora me están haciendo cantar en todos los programas de televisión”, escribió.

En el clip se puede ver cómo Salma interpretó parte del tema “Amanecí en tus brazos”, acompañada por un mariachi y alentada por Derbez.

Now they are making me sing in all TV shows! Ahora me están haciendo cantar en todos los programas de televisión!! @despiertaamerica @ederbez #howtobealatinlover Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 8:54 PDT

Salma y Derbez son los actores mexicanos más taquilleros en Hollywood.< >En “How to be a latin lover”, Hayek interpreta a la hermana de Derbez.