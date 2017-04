Salen 150 mil guanajuatenses de pobreza extrema: Diego Sinhué

Durante los últimos cuatro años esa cifra migró de pobreza extrema a pobreza moderada

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- En los últimos cuatro años, 150 mil guanajuatenses salieron de la pobreza extrema y pasaron a la pobreza moderada, para que a la fecha haya 317 mil guanajuatenses en pobreza extrema, informó Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, secretario de Desarrollo Social y Humano.

En una conferencia sobre cómo se diseñó, cómo funciona, cuáles son los objetivos y acciones del Programa Impulso hizo hincapié en que éste busca no ser asistencialista, como los otros programas anteriores, sino desarrollar las capacidades de las personas.

“Quisimos dejar de tener beneficiarios para tener participantes. Los beneficiarios son los que estiran la mano para pedir ¿qué me das? Participantes son los que se arremangan la camisa y preguntan ¿qué hago? Aunque es una frase muy gastada, es en lugar de darles el pescado, enseñarles a pescar.

“Es decir, desarrollar la capacidad de las personas es la línea fundamental de Impulso Social. Es dejar de tener programas clientelares y asistencialistas para desarrollar las capacidades de la gente. Y la mejor herramienta es la educación.

“¿Qué pasaba con los programas asistencialistas y clientelares? Llegaban a una comunidad, hablaban con don Juan y él le hablaba a su gente para juntarlos y recibir los programas, pero sólo le hablaba a sus amigos, a sus compadres, en el mejor de los casos. En el peor, si se entregaban calentadores, don Juan pedía a la gente dinero a cambio de entregarles el calentador”, relató el funcionario estatal.

En cambio, explicó que en el Programa Impulso, para seleccionar a los beneficiarios existe un software en donde se ingresa la información de los indicadores económicos y sociales de las personas y el propio sistema arroja quiénes deben recibir los apoyos, para que no se presten a corrupción.

Ante 600 jóvenes panistas reunidos en el auditorio de la División de Ciencias Económico Administrativas (DCEA) de la Universidad de Guanajuato, Rodríguez Vallejo les informó que a un año de haber sido creado, pues arrancó el 14 de abril de 2016, con Impulso, que trabaja con 21 dependencias, se han llevado a cabo más de 9 mil obras y acciones en el estado.

Algunas de estas acciones son: entrega de calentadores, becas, calles pavimentadas, parques, plantas de tratamiento, bordos en el campo.

En entrevista posterior, agregó que en este año algunos municipios como San Francisco del Rincón y Purísima han pedido que se realicen más acciones que no estaban contempladas inicialmente. Pero no se ha podido hacer porque no han sido emitidas las reglas de operación del FISE, que es un fondo de recursos federales que se aplican tanto en el estado como en el municipio. Y estas reglas son necesarias para poder hacer los convenios entre la Secretaría de Desarrollo Social y los municipios.