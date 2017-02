Sale Márquez a la defensa de ‘Escudo’

Nos ha hecho falta comunicar mejor los logros del programa, opina el gobernador

Lourdes Vázquez

GUANAJUATO, Gto.- El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, defendió nuevamente el programa ‘Escudo’, luego de las declaraciones de la diputada federal Mayra Enríquez Vanderkam, quien pidió transparentar los resultados y alcances de dicho programa de seguridad.

Casi tres años El gobierno del estado puso en marcha en abril de 2014 el programa ‘Escudo’, con el fin de combatir la delincuencia en la entidad mediante la instalación de 124 arcos carreteros distribuidos en el territorio guanajuatense, así como 2 mil 700 cámaras y equipo tecnológico, monitoreado a través de 98 pantallas desde el centro estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), en el Puerto Interior del municipio de Silao.

Márquez insistió en que ‘Escudo’ es una herramienta técnica que ha permitido esclarecer delitos como el robo y almacenamiento ilegal de combustible, o puso de ejemplo el tema de Ricardo de Jesús Esparza, estudiante jalisciense encontrado muerto en una vivienda de la capital del estado durante el Festival Internacional Cervantino, y el asesinato de un líder juvenil del PRI, ambos ocurridos en el 2014.

“Ya lo hemos comentado una y mil veces: respeto sus declaraciones (…); nos ha ayudado (‘Escudo’) a esclarecer muchos de los problemas, de los delitos que se han cometido. Yo les puedo decir por ejemplo que el muchacho en el Cervantino, sin ‘Escudo’ no se hubiese podido esclarecer, vieron ahí casi 12 horas de grabación en donde pudimos dar con todos sus movimientos; de otra manera no lo podríamos realizar”, mencionó

Añadió que “otro de ellos fue el asunto del líder juvenil del PRI, gracias a las cámaras pudimos detectar cuando salió del bar, cuando estuvo en la gasolinera, quiénes fueron, etcétera”.

“Es que pareciera que ‘Escudo’ es el todo en seguridad y no, es una parte y les puedo dar muchos más datos, es más he dado la instrucción al titular de Comunicación que dé a conocer todo esto que se logra día a día…” Miguel Márquez, Gobernador del estado

“Una herramienta”

El titular del Ejecutivo afirmó que gracias al sistema de inteligencia de cámaras de vigilancia todos los días se han tenido buenos resultados. No obstante, dijo que “es una herramienta, no es el todo: Es que pareciera que ‘Escudo’ es el todo en seguridad y no, es una parte y les puedo dar muchos más datos, es más he dado la instrucción al titular de Comunicación que dé a conocer todo esto que se logra día a día, que sea del conocimiento público y que nos ha faltado dar a conocer más”.

El mandatario estatal afirmó que la legisladora federal panista no ha solicitado información sobre el tema; sin embargo, comentó que como ciudadana tiene todo el derecho a saber qué es lo que se hace y los resultados que se han tenido, aunque reconoció que hace falta informar de manera puntual los resultados “y ahí en ese sentido yo creo que nos falta todavía comunicarlo mejor”.