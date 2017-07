Romance eterno

Totti anuncia su retiro; seguirá en la Roma

AFP

LONDRES, Ing.- Francesco Totti anunció ayer oficialmente su retirada del futbol tras jugar 25 temporadas en la Roma, el club en el que se formó y es una auténtica leyenda y en el que continuará en un papel aún por decidir.

“La primer parte de mi vida de futbolista se ha acabado y ahora va a comenzar una más importante”, explicó Totti, de 40 años, en la web de la Roma, con la que ganó el Scudetto en 2001.

“Comenzamos de cero. Me hará falta tiempo para encontrar, poco a poco, con tranquilidad, que papel me conviene. Por esta razón, me pongo a disposición de este club, desde los jóvenes jugadores hasta el presidente. (…)Voy a pensar en un nuevo rol que me sorprenda, que me aporte muchas cosas buenas”, explicó.

Tras su último partido, una victoria contra el Génova en el cierre de la Serie A (3-2), la estrella tomó un micro y con lágrimas en los ojos se despidió de los aficionados romanos.