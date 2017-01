A Robbie Williams le asquean sus fans

El cantante británico se desinfectó las manos luego de saludar a sus fans durante un concierto

El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.- Su cara lo dijo todo. Anoche el cantante británico Robbie Williams se mostró asqueado luego de tocar las palmas de sus fans durante un concierto televisado por la cadena BBC.

Las cámaras del canal registraron el momento exacto en que el músico desinfectó sus manos con gel antibacterial mientras hacía una mueca de desagrado.

El gesto del ex integrante de Take That fue cuestionado rápidamente a través de redes sociales en el Reino Unido, y medios de comunicación como la revista New Musical Express y varios periódicos no tardaron en difundir la desafortunada imagen del cantante.

Williams ofreció un espectáculo en Londres con el objetivo de celebrar el Año Nuevo. El show, titulado “Robbie Rocks Big Ben Live”, fue transmitido en directo desde el Central Hall Westminster de la capital británica.

El intérprete de “Angels” está promocionando su último disco de estudio, The Heavy Entertainment Show, el cual fue lanzado el pasado 4 de noviembre.