Rob Kardashian ‘ventanea’ a Blac Chyna

El único del clan Kardashian divulgó en internet videos íntimos de quien fuera su pareja y madre de su hija

El Universal

MÉXICO.- Rob Kardashian y Blac Chyna están en pie de guerra, pues lo que hace meses era amor ahora se ha convertido en un intercambio de acusaciones.

De acuerdo con la página ‘TMZ’, Chyna asegura que Kardashian la golpeó y él la señala por estarse acostando con otros para torturarlo.

Al joven de 30 años no le bastó publicar un extenso mensaje donde acusaba a la madre de su hija Dream, de engañarlo, mentirle y burlarse de él casi en su cara. Rob fue más lejos: publicó fotografías de las partes íntimas de Chyna (que siguen circulando en redes, pero que ya no están publicadas en la cuenta donde fueron colgadas) y la acusó de ser drogadicta y de tener problemas con el alcohol.

Pero, además, el hermano del polémico clan Kardashian explicó en su mensaje que Blac le propuso mantener relaciones sexuales justo después de que ella le enviara el video junto a otro hombre, “con el que mantuvo relaciones sexuales en su propia casa, en la que se encontraba la pequeña Dream”. Y si eso no fue suficiente, Rob señaló, minuciosamente, los gastos que ha hecho para la cantante estadounidense: joyas, pagar cuentas, pagar la casa, entre otras cosas.

Todo el mundo se pregunta cómo Chyna perdió todo ese peso después del bebé y ella le miente a todos, pero no, soy tan buen esposo que en nuestro aniversario pagué 100 mil dólares por esta cirugía, para arreglar todo lo que pudieran. Y ¿adivinen lo que hizo cuando estuvo curada?… Ella me dejó a mí y a mi bebé, que tuvo de la nada para vengarse del papá de su otro bebé. No puedo creer que me irrespetes así”, escribió el joven empresario en una carta muy íntima y dolorosa que compartió en Instagram.

Kardashian incluso amenazó a Chyna con no dejarla ver a su hija por supuesto consumo de drogas.

En diciembre del año pasado protagonizaron una pelea vía Instagram, aunque después se dijo que todo fue planeado.