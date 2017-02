“RIAMA le toma la medida a las autoridades ambientales”

La diputada federal exigió soluciones para remediar la problemática de polución en la ciudad

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- La diputada federal, Karina Padilla Ávila, exige acciones concretas y de inmediato para resolver la problemática ambiental.

“No puede ser posible que la refinería de Pemex, les tome la medida a las autoridades ambientales y no pase nada, lo anterior con respecto a las descargas de aguas residuales de la RIAMA al río Lerma”; comentó la diputada.

Asimismo, expresó que “parece ser que ya se saben el manual, dejan pasar un tiempo, y ya se saben que al rato ya no pasa nada; y así se la llevan, por lo que es necesario exigir acciones inmediatas al gobierno federal; no es posible que a estas alturas, todas las denuncias que se han interpuesto, tanto de parte de la ciudadanía, como de la autoridad municipal e incluso como diputada federal, no tengan respuesta”.

“Por ello es necesario que haya acciones concretas, inmediatas; insisto en esto, porque las acciones se tienen que precisar en fechas y presupuesto, porque en el discurso todo está muy bien plasmado, pero a la hora de realizar lo dicho, es donde no cuadran las cosas. Habría qué ver qué dinero se va a destinar para las acciones que se tengan en concreto”, aseguró.

Adelantó que la próxima semana acudirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la falta de respuesta y atención a los procedimientos a las denuncias que se han realizado y que la autoridad esté obligada a dar respuesta. Además que los plazos se acorten para entregar una respuesta, en este caso estamos a un año de que presenté la denuncia ante Profepa, por la peste que inundó el ambiente del municipio el 30 de noviembre del 2015 y otra por la nube tóxica que se presentó en 2016, así como los sucesos que se registraron en diciembre del 2015 y se presentó en enero del 2016.

La legisladora federal dijo que la ciudadanía está exigiendo claridad en la información, “tal vez Pemex, está atravesando por una situación compleja, pero la claridad de la información es lo que le da certeza a los ciudadanos y eso es lo que hace falta, se limitan a comunicados de tres líneas”, dijo.

Padilla Ávila, concluyó al decir que desde el Congreso Federal, estará trabajando para conformar un frente común y que se atienda este tema fundamental y vital para los salmantinos y se presentarán las denuncias que sean necesarias, pero sobre todo se exigirá respuesta a las que ya se han presentado.