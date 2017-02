Reviven tragedia en imágenes

1 de 3

Rikuzentakata, es el nombre de la exposición que llega a León, donde a través de fotografía se recuerda el día en que el tsunami del 2011 pegó en esta zona de japón

Julio Ramos

LEÓN, Gto.- El Museo de Arte e Historia de Guanajuato (MAHG), a través de la fundación Japón presenta la exposición temporal fotográfica Rikuzentakata 2011-2016.

Esta exhibición muestra el avance de la ciudad luego del tsunami que azotó el noreste de Japón el 11 de marzo del 2011, plasmada a través de la lente del fotógrafo nipón Naoya Hatakeyama, desde su entorno y la evolución hasta hoy día de la ciudad.

Las imágenes también concentran momentos clave de la tragedia en Rikuzentakata, a lo largo de los 5 años que esta narra, en donde se aprecia la destrucción y fragilidad del entorno japonés que sucumbió ante la fuerza del siniestro, pero que se levantó y ha logrado reconstruirse, utilizando los recursos que le ofrece el entorno a los ciudadanos, en donde fue necesaria la participación de todos, así como de construcción de obras provisionales para la reconstrucción de la ciudad.

Naoya Hatakeyama

A través de esta exposición se tiene otra visión de los acontecimientos del 2011, pues el autor comentó que más allá de mostrar las imágenes desgarradoras de las familias sufriendo, de los cuerpos aplastados por los escombros, que ya habían sido mostradas al momento y de manera global, decidió capturar el momento del desastre provocado por la naturaleza a lo hecho por los hombres, así como el proceso de levantamiento sobre la misma tierra.

“Después de que pasó el tsunami en la ciudad donde crecí, la Rikuzentakata, ya no estaba más que en mi recuerdo había sido devastada, me sentí lleno de tristeza e iracundo, motivado por este sentir comencé a tomar las fotografías, han pasado 6 años de esto y he llevado a diversas partes del mundo mi exposición”, comentó, Naoya Hatakeyama.

Las fotografías se encuentran en exposición en el MAHG, con un costo de 20 pesos entrada general y 10 pesos niños y adultos mayores con credencial, esto como parte del programa de exposiciones temporales, en donde para la inauguración de la galería en la ciudad, el propio artista narró su sentir en cada fotografía, así como la transformación que se ha vivido desde entonces.