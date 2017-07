El líder del PAN municipal asegura que a la diputada Bárbara Botello le falta información

Daniel Vilches

LEÓN, Gto.- Alfredo Ling Altamirano, líder municipal del PAN, defendió al alcalde Héctor López Santillana luego de que la diputada federal Bárbara Botello dijera que es el peor presidente que ha tenido la ciudad.

Ling aseguró que la declaración sólo muestra la ausencia y desinformación que tiene la legisladora acerca de la ciudad.

La legisladora consideró que López Santillana es el peor presidente municipal por los niveles de inseguridad que se viven en León, los juicios que ha perdido la administración y por la falta de convicción política, además de lo que ella consideró un error con el fallo de la recolección de basura, que asegura se derivó de una venganza política contra la administración que encabezó.

“Seguramente ha de estar mal informada, porque como no está aquí le han de haber informado mal. Ojalá que su partido y los regidores la informen adecuadamente (…) se ve que no anda por aquí porque todos los leoneses damos vuelta por el bulevar A y nos encontramos con una obra, torcemos a la izquierda y nos encontramos con el bulevar B y luego le damos vuelta en U y nos encontramos con el bulevar C, no sé a qué se refiere con que no hay obra, se ve que no está aquí, ojalá que cuando hable tenga más información”, defendió.

El político panista también consideró que hay una falta de interés por parte de los legisladores priistas por atacar la delincuencia en el país desde la Cámara de Diputados, luego de que Botello Santibáñez culpara a la fracción del PAN de ser quienes detienen el proceso para la aprobación de leyes en materia de seguridad por no estar de acuerdo con las propuestas.