Revela conductora que es prostituta y cancelan su programa

“Tengo que vender mi cuerpo para sobrevivir y hacer algo más de dinero”, dijo en una entrevista

Redacción

SERBIA.- La serbia Senada Nurkic fue despedida de un canal de televisión de su país luego de que revelara que además de su trabajo como conductora también ejerce la prostitución.

El portavoz del canal Pink informó que el programa que tenía Senada al aire fue cancelado producto de las quejas por su contenido y el comportamiento de la presentadora.

Pero no se confirmó que la joven fuera despedida por haber dicho que se dedica a la prostitución.

“Aunque su programa era de entretenimiento y no tenía la intención de ofender o humillar a nadie, la dirección decidió cancelar su emisión (…) debido a las numerosas quejas de los espectadores”, explica la revista Express.

“La prostitución es como cualquier otro trabajo. No veo nada malo en ella”, dijo Nurkic, quien además es conocida como Maca Diskrecija, en una entrevista al portal Kurir.

La chica aclaró que no teme ir a la cárcel. “Los que quieren encarcelarme por prostitución deberían ayudarme a pagar las facturas y a ganar el dinero que necesito para vivir. Tengo un novio que es político y no permitirá que me detengan”, agregó.

Además, Nurkic afirmó que “sus servicios los usan hombres de negocios”. “Cuando sus mujeres no están voy a sus casas para celebrar fiestas sexuales con ellos, aunque a veces son ellos los que vienen a mi casa”, reveló.