Retumba en hospital ruido de antro vecino

Reclaman doctores y enfermeras que en Desarrollo Urbano les dijeron que no generaría problemas el bar

Julio Ramos

LEÓN, Gto.- Doctores y enfermeras del Sanatorio López Valdivia externaron su molestia y preocupación, pues aseguraron que la instalación del Bar Juan El Caminante a un costado de ellos, afecta a los pacientes que tienen que soportar los fuertes ruidos de la música que se generan los fines de semana, situación que buscan sea arreglada por las autoridades.

Javier López Navarro, uno de los propietarios y médico de este sanatorio, aseguró que las paredes y vidrios de la clínica retumban por las noches debido a la intensidad del volumen de la música en el bar, lo que impide que los pacientes que se encuentran en recuperación puedan descansar y reponerse como se debería en un centro médico, situación que ya externaron a Desarrollo Urbano.

“Lo que hacen aquí es un escándalo, no les importa el ruido que generan y nosotros con los pacientes aquí, se estremece todo el lugar con el nivel de la música, la verdad sí es un problema para los enfermos, es un verdadero caos, fuimos a Desarrollo Urbano a hablar con la gente ahí y nos dijeron que no pasaba nada, que no se iba a escuchar nada”, comentó.

El ruido provocado por los altos decibles de la música, se escucha con mayor fuerza en el área de hospitalización, aseguró la jefa de enfermeras, Soledad Hernández, en donde se tienen 10 habitaciones de recuperación y los pacientes se quejan los fines de semana por esta situación, ante la que al parecer no pueden hacer nada pues en Desarrollo Urbano, les comentaron que todo estaba en orden.

“A altas horas de la madrugada retumban los vidrios, se acaba el ruido y el relajo ya como a las 3 de la mañana, con la salida del lugar se escucha mucho ruido de las motos también, los pacientes se quejan”, dijo la jefa de enfermeras.