Retira Movilidad ocho camiones por peligrosos

IRAPUATO, Gto.- Al menos ocho unidades fueron retiradas del servicio de transporte público luego de que no pasaran la revista mecánica y fueran consideradas como riesgosas para seguir brindando el servicio a los usuarios.

Pascual Cruz Palomino, director general de Movilidad y Transporte, indicó que lo anterior se detectó luego de revisar alrededor 556 unidades, además de los 34 operativos que la dirección ha realizado a transportistas en diversos rubros.

Señaló que la principal causa de multas en estas unidades es por la falta de imagen, ya que se encuentran físicamente en malas condiciones, además de que los conductores toman como su propiedad las unidades modificando la estética de los camiones, lo cual se encuentra prohibido en el reglamento actual.

“Hemos realizado 122 infracciones, la más recurrente es por no entregar boleto al usuario (16), conducir con puertas abiertas (13) y otra más por llevar cortinas o aditamentos que no corresponden a las unidades, del total de la unidades hemos retirado ocho camiones únicamente que ya no tenían vida útil”, comentó el director.

Al respecto señaló que el 75% de las unidades han pasado de manera satisfactoria la revista del primer semestre, el resto se encuentra en una fase donde deben realizar ajustes a sus unidades para poder continuar en funciones, ya sea en la estética o detalle mecánicos que no son de riesgo.

Ésta concluirá en mayo, los concesionarios de las unidades retiradas ya se encuentran en diálogo para reponer dichos camiones bajos las especificaciones que solicita el Municipio, de lo contrario no podrán causar alta en el padrón de unidades.