Rescatan policías a dos menores en presa; un niño sin localizar

De cuatro menores que eran tragados por el agua, un niña fue sacada rápidamente, otras dos fueron rescatadas y hasta el momento no ha sido localizado en cuerpo del varón

Guillermo Villegas

PURÍSIMA DEL RINCÓN, Gto.- Dos policías municipales de Purísima del Rincón que estaban de paseo con sus familias en la presa de Cañada de Negros rescataron del agua a dos niñas pero a un menor de 12 ya no lo hallaron.

El hecho ocurrió a las 3 de la tarde de este domingo.

“En total 4 menores se metieron a nadar a una niña la sacó rápido un señor, y su familia gritó que alguien ayudara yo me amarré a una cuerda y me ayudé con un balón puede sacar a una niña y luego a otra, ya no respondían y luego fui por el niño pero no lo hallé” platicó el oficial José Ávila.

Las dos niñas que sacaron entre el oficial José Avila y su compañero Martín Aguilar fueron llevadas graves a un hospital las identificaron como Jésica Paola García Lanceros de 11 años y su hermana Diana de 13 años.

El menor de 12 años que ya no fue encontrado en la presa dijo su familia que se llama Jovani Juan Pablo Barajas Landeros primo de las niñas.

Los menores y sus familiares que habían acudido a realizar un día de campo son de la comunidad llamada Guanajal en Purísima del Rincón.

Posteriormente llegó personal de Protección Civil y Bomberos y con equipo especial de buceo hasta las 6 de la tarde aún no hallaban a Jovani.