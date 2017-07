Rescatan a 4 menores de edad que vivían en condiciones infrahumanas

Los menores, de entre 14 y un año de edad, sufren abandono y desnutrición

SUN

CDMX.- Luego de una denuncia ciudadana, el DIF de la Ciudad de México localizó a cuatro hermanos en una vivienda en condiciones de insalubridad en la colonia Centro de la delegación Cuauhtémoc. Se trata de dos niños de 14 y 11 años, y dos niñas de cuatro y un año, quienes presentan desnutrición.

Los pequeños vivían con su madre en tres habitaciones de tres metros cuadrados donde se percibía un olor desagradable, trastos sucios, basura acumulada, ropa sucia regada, techo y paredes manchadas.

Los cuatro hermanos fueron llevados a centros de asistencia para su atención con el propósito de brindarles mejores condiciones de vida en tanto el Ministerio Público determina la situación de la madre por la omisión de cuidados hacia sus hijos.

La Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF capitalino detalló que la niña de un año presenta semblante pálido, tono muscular flácido, talla no acorde a su edad y no muestra reacción a los estímulos sociales del entorno, mientras que la de cuatro registra un tipo de apego inseguro y falta de estimulación en el lenguaje.

Por lo que respecta al niño de 11 tiene labio leporino, inquietud en la conducta, una cicatriz de traumatismo craneal la cual dijo fue consecuencia de una caída de un primer piso cuando era pequeño. Refirió que cursa quinto año de primaria, pero no recuerda el nombre de su escuela y no sabe leer. El de 14 años no va a la escuela y advierte conductas sexuales precoces y riesgo de consumo de sustancias psicoactivas.

“La vivienda tiene una estructura de herrería sin vidrios como puerta sostenida por un cable eléctrico, lo cual facilita la salida de los niños”.

Se estableció que la madre, de 29 años de edad, no provee a los menores de sus derechos básicos, además de que dice tener otros tres hijos de quienes desconoce su paradero; refiere se los entregó a sus respectivos padres.