Reprueba García López a Alcántar; que se analice, responde alcalde de Acámbaro

Onofre Lujano



ACÁMBARO, Gto.- Santiago García López, manifestó que las encuestas han podido evaluar la administración del alcalde Gerardo Javier Alcántar Saucedo, y ha salido reprobado por no cumplir con las expectativas de la sociedad.

El diputado externó que no ha cumplido sus compromisos de campaña y se ha dedicado a confrontarse al interior de la presidencia municipal, no sólo con los funcionarios sino también con los actores políticos de su misma ideología, lo que ha traído un estancamiento total. Además no se ha visto que haya gestionado recursos federales.

Asegura que también ha habido un aumento de la inseguridad.

Al preguntar al mandatario acambarense sobre esta crítica externó que también el diputado debe poner en la balanza su trabajo. Respecto al plebiscito que prometió sometería a año y medio de su gobierno, dijo que si efectivamente lo mencionó en campaña, pero no es un hecho jurídico, pero que esperará los tiempos para ver si se hace efectivo o no.