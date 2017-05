Repartidores de gas, los más afectados por inseguridad: Aguilar Escalón

“En lo que instalamos un tanque, nos roban otros; nos asaltan y nos roban nuestras pertenencias, aparte del dinero de las ventas”, aseguró el secretario de finanzas del sindicato de la industria del gas en el estado

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- Trabajadores repartidores de cilindros de gas, los más afectados por la inseguridad, aseguró Sabino Miguel Aguilar Escalón, secretario de finanzas del sindicato de la industria del gas en el estado, al reportar en lo que va del años tan solo en Salamanca 25 robos, contra unos 30 en la ciudad de Irapuato.

“En lo que instalamos un tanque, nos roban otros; nos asaltan y nos roban nuestras pertenencias, aparte del dinero de las ventas, equipo de comunicación y hasta nos han asesinado, como ocurrió a inicios de éste año cuando asaltaron y mataron a un trabajador cuando iba a su trabajo y a la fecha, no sabemos del avance las investigaciones, por eso ya nadie quiere trabajar con nosotros”, aseguró.

Este sindicato representa a poco más de 5 mil trabajadores en el estado de Guanajuato, “desgraciadamente la inseguridad en ese sector nos pega más en los municipios del corredor industrial, donde hemos tenido que dejar de surtir el gas a colonias conflictivas y más cuando nos dicen que nada se puede hacer, en como en el caso del alcalde Irapuato, Ricardo Ortiz, que nos dijo que tenía poquitos elementos y que la inseguridad ya había rebasado su gobierno”.

A nivel nacional el sindicato de la industria del gas reporta que la zona de mayor riesgo para realizar esta actividad se encuentra desde Querétaro hasta León; en el caso de Salamanca, el 25 de enero un compañero iba a trabajar a las 6 de la mañana y por la avenida Cazadora lo asaltaron y lo mataron, cuando no traía más que bicicleta y su lonche, no le quitaron nada, pero lo asesinaron y a la fecha no se sabe el avance de las investigaciones.

La semana pasada, un compañero salió de la planta a repartir tanques de gas, pero le quitaron su unidad; a las 18 horas lo encontraron rumbo a Cueramaro, no lo golpearon, pero no se encontró ni el vehículo, ni los cilindros del gas, por lo que la inseguridad en Salamanca ya nos ha rebasado, ya no estamos seguros en ningún lado; porque hasta en el mismo centro nos han robado, aseguró.

Aguilar Escalón, destacó que el modo de robarlos, se da sobre todo cuando el trabajador se baja a surtir un cilindro a alguna vivienda y cuando regresa, ya le falta un cilindro o el radio de comunicación o hasta la camioneta con todo y cilindros por lo que es inseguro Salamanca y lo mismo pasa en Irapuato.

Los trabajadores gaseros se reunieron con las autoridades de policía aquí en Salamanca, y se comprometieron a apoyarnos en la vigilancia, hasta los policías nos preguntaban cómo andábamos, y eso ayudaba; pero se dejó de hacer, posiblemente por la falta de policías.

Pero además nos preocupa que los responsables de estos atracos cuando son detenidos, y obtengan a la brevedad su libertad, por eso los trabajadores de las gaseras en la entidad tienen miedo denunciar porque les roban su cartera y se llevan su identificación e incluso prefieren dejar de trabajar.

Por ello incluso han tenido que dejar de llevar servicio en colonias como La Cruz, San Roque y San José, porque son más conflictivas y donde se ha registrado el mayor número de asaltos.

Por esta situación incluso falta personal porque muchos han abandonado este trabajo porque saben que todo el servicio es en las calles y tienen temor a ser víctimas de atracos; aunque la empresa nos respalda, muchos no quieren trabajar con las gaseras.