Reitera MMM respaldo para un Frente Amplio

“Hay interés, pero todo a su tiempo”, dijo sobre el espaldarazo de Fox a su aspiración presidencial

Lourdes Vázquez

GUANAJUATO, Gto.- E l gobernador Miguel Márquez Márquez insistió en impulsar el Frente Amplio Democrático mediante un proyecto que aglutine los temas de interés nacional como salud, educación, inseguridad y desarrollo económico.

“Yo le agradezco al expresidente Fox, ahorita no me puedo distraer de Guanajuato, el interés lo hay, lo he dicho, pero todo a su tiempo, y lo he comentado, un proyecto que aglutine, que vaya más allá, que genere un frente amplio, y estoy trabajando en ello” Miguel Márquez, Gobernador del estado

“Son temas que nos unen a todos, que más allá de renunciar a nuestros principios o ideologías partidistas, estos son los temas que están en el centro del debate y son los que tenemos que atender para mediano y largo plazo, en eso estamos trabajando y ya en su momento, yo de veras créanmelo hay que hacer lo que nos toque desde nuestra trinchera, ya no tarda esto”.

Respecto a su participación en el Frente Amplio Democrático dijo que ha platicado tanto con gobernadores perredistas como al interior del partido, “y ahí vamos trabajando, me han invitado a dicho tema y no lo veo mal. Lo he comentado de manera muy clara, México necesita un esfuerzo mucho más integral y esto tiene que ir más allá, los académicos, los sectores, al campo, está abierto a diferentes partidos, que se integre un gran proyecto por México”, concluyó el Ejecutivo estatal.

Sin distracciones

Luego de que el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, dijo que el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez tiene el bagaje del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para ser el próximo presidente de México, MMM expresó su interés en aspirar por la presidencia de la República, enfatizando que pese a lo anterior no puede distraerse de atender las necesidades del estado.

“Yo le agradezco al expresidente Fox, ahorita no me puedo distraer de Guanajuato, el interés lo hay, lo he dicho, pero todo a su tiempo, y lo he comentado, un proyecto que aglutine, que vaya más allá, que genere un frente amplio, y estoy trabajando en ello”, enfatizó el mandatario estatal.