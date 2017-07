Regulariza Inaeba a menores de 15 años

El ‘Proyecto 10/14’ tiene la finalidad de que puedan terminar sus estudios de primaria y secundaria

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.- La directora del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba), Esther Angélica Medina Rivero, señaló para correo Al Punto, que el ‘Proyecto 10/14’ atiende actualmente a mil 600 niños menores de 15 años de edad que regularizan sus estudios de primaria y secundaria, quienes por diversos motivos tuvieron que dejar inconclusos.

“Antes no se había focalizado a niños menores de 15 años, una población muy vulnerable que a veces por tradición (los padres) dicen como yo no estudie tú tampoco o hay que meterlos a trabajar temprana edad o me cambié de domicilio y dejé de ir porque me queda lejos la anterior, o en la nueva no me adapté, fue cuando nos dimos cuenta que es un problema que teníamos que atender”

Esther Angélica Medina Rivero, Directora del Inaeba