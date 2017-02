Regula Fiscalización a guías de turistas

El fin de semana se realizó un operativo por parte de esta dependencia en conjunto con la dirección de seguridad ciudadana en el callejón del beso, el Pípila y Valenciana donde fueron detectados varios guías y promotores que cuentan con la credencial de la SECTUR pero no tienen permiso municipal

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.- Alrededor de 25 personas, entre guías turísticos, promotores, narradores y charamusqueros del callejón del beso y el Pípila, fueron citados ayer en la Dirección de Fiscalización para “regular” su situación de permisos a pesar de que algunos cuentan con la acreditación federal de la Secretaría de Turismo (SECTUR).

El fin de semana se realizó un operativo por parte de esta dependencia en conjunto con la dirección de seguridad ciudadana en el callejón del beso, el Pípila y Valenciana donde fueron detectados varios guías y promotores que cuentan con la credencial de la SECTUR pero no tienen permiso municipal y otros no tiene permiso por lo que el director de fiscalización les pidió que se presentarán en las oficinas para que realizaran su trámite pues de otra manera no podían seguir trabajando.

“Es cierto que algunos guías turísticos tiene un permiso expedido por la Secretaría de Turismo (Sectur) pero al estar vendiendo en la vía pública del municipio es necesario que cuenten con un permiso municipal por eso se les hizo la invitación a que se regularizan y entregárselos a quienes no tenían permiso alguno” comentó el director de Fiscalización, Andrei Asís García.

Uno de los afectados, comentó que en ese operativo, los inspectores los invitaron a regularizarse para que todos cuenten con el permiso municipal, citándolos a temprana hora pero atendiéndolos casi tres horas después, situación que molesto a los ahí presentes.

“Son comerciantes ambulantes, según nos citaron para regular permisos u otorgárselos a quien no cuente con ellos, el problema aquí es que nos citaron a las 11:00 de la mañana y es casi la una y no nos quieren atender, algunos compañeros están molestos pues perdieron un día de trabajo, por lo regular en la mañana es cuando sacan un poco más de ingresos, en la tarde casi no” dijo Juan Martín Herrera Báez, pintor profesional y representante de los afectados.

Los 16 afectados a quien representa Juan Martín Herrera, acordaron regresar el jueves a las 12:00 horas para que puedan ser atendidos pues llevaban más de tres horas en espera por lo que para que no hubiera disgusto o confrontaciones decidieron reagendar su cita.

Algunos inconformes mencionaron que no les parecía justo que si tenían el permiso de la Sectur, tuvieran que tramitar el del municipio, pues es permiso es por año con un costo de mil 600 pesos mientras que el federal es cada cuatro años aunque no dijeron su precio, lo que si aseguraron es que después de cuatro renovaciones del permiso federal, éste se vuelve permanente.

“Lo que quieren es dinero, el permiso nos cuesta por año mil 600 pesos en cambio el federal lo renovamos cada cuatro años, no se entonces para que nos dan las credenciales de la SECTUR si no lo van a hacer valido, pero para que vean que sí queremos colaborar, aquí estamos, perdiendo horas de trabajo” comentó inconforme.