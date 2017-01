Mi regreso depende de Torrente: Alexánder Mejía

El colombiano ha tenido que ausentarse por algunas lesiones, sin embargo asegura estar listo para regresar a la cancha

Óscar Jiménez

LEÓN, Gto.- Para el mediocampista colombiano Alexánder Mejía, la reaparición en el campo ya no depende de la recuperación corporal –que ya está- sino solamente del ‘dedazo’ de Javier Luis Torrente.

Podrían regresar tres Para el encuentro del próximo fin de semana ante los Xolos de Tijuana, los Esmeraldas del León podrían presumir un cuadro ‘redondo’, con las incorporaciones tras lesión.

En caso particular, el argentino Maximiliano Morález ya realizó trabajos con pelota, a lo que incluso sus compañeros manifestaron; “Bien, duende”, le gritaron al ‘chaparrón’ desde el equipo de casaca amarilla que practicaba detrás, esto por el avance en la recuperación de la contractura, que hasta hace algunos días, no le permitía entrenar a tope.

Para el cierre de la semana se espera que el jugador se integre de lleno a los trabajos del equipo esmeralda para poder volver a las actividades este próximo sábado, como es el caso de Elías Hernández, Germán Cano y el propio Alexánder Mejía, que tras superar sus respectivas dolencias podrán ser parte de los convocados por Javier Luis Torrente para el encuentro de la jornada 5 de la Liga MX.

A decir por el propio futbolista, es muy probable que el próximo sábado se reencuentre con sus compañeros en el campo de juego, luego de haber estado entre algodones durante varias semanas debido a una lesión que se complicó de más. Dice sentirse al nivel máximo para disputar la bola en el terreno de juego, y sólo dejándole la decisión final de alinear al entrenador.

“Claro, estoy bien, me siento en plenas condiciones como lo dije, es la decisión del profesor, si me toca estar de inicio me voy a entregar al máximo como siempre lo he hecho y si no, esperar los minutos que sean necesarios lo más importante es que los que entremos contribuyamos a lo que el equipo quiere”, dijo Alexánder Mejía en las instalaciones de Casa Club.

Por ahora se debe ser cuidadoso, para no ceder ante las lesiones, al menos en el caso del colombiano ex del Atlético Nacional, que en su paso por la Fiera ha tenido que ausentarse por dolencias al menos en dos periodos complicados; “Cuando yo llego acá a León voy a enfrentar a Monterrey, venía con ganas, estaba con ganas de enfrentar al equipo anterior, pero de pronto la desesperación me llevó a que tuviera la lesión pero también la manejé porque venía con una sobrecarga de partidos. Ahorita recaigo en una lesión pero ya se le sale de las manos a uno porque lo que se pensaba que era leve de 15-20 días, resultó siendo ya casi dos meses de lesión; un huesito que tenía en la parte de atrás del tobillo era el que me estaba generando todo el daño, me estaba molestando el ligamento y el tendón”, señaló el mediocampista.

No hay nadie relevante para el Tri

Previo a conocer el llamado de Juan Carlos Osorio a la Selección Mexicana de Futbol para enfrentar a Islandia la próxima semana, el medio de contención, Alexánder Mejía, consideró que el equipo esmeralda no tiene ningún jugador mexicano relevante, que sea de llamado obligado al ‘Tri’.

“El seguimiento que se le hacía al Club León era por Elías Hernández era como el que está poco por encima de los demás, pero ahorita la verdad, de pronto no hay un jugador referente que de pronto el profesor pueda tomar en cuenta para este partido, desafortunadamente no lo tenemos hay que ser sinceros, no tenemos un jugador mexicano que uno diga puede estar en la selección porque está Leo, Elías, pero viene en su proceso de evolución de estar con nosotros, estaba Chispa, pero ya se fue, Leo viene en un crecimiento”, finalizó el jugador.