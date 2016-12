Regresa ‘Rubí’ al Ayuntamiento capitalino

Tomará posesión como suplente de Julio Cesar García, quien enfrenta un proceso legal

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- Hoy regresó José Luis Suárez Araujo “Rubí”, regidor suplente del regidor desaforado Julio Cesar García Sánchez, a tomar posesión como parte del Ayuntamiento capitalino en donde permanecerá por tiempo indefinido mientras dure el proceso legal que enfrenta el ex regidor perredista.

“Rubí” manifestó que desde el viernes le notificaron de su regreso como suplente de Julio Cesar García, dijo que como fue fin de semana decidió incorporarse desde hoy lunes.

Dijo estar agradecida con la oportunidad de poder regresar a ayudar a la ciudadanía, mencionó que es un logro personal y aseguró que retomará todos los pendientes que Julio García dejó inconclusos para darles el debido seguimiento.

“Vamos a seguir viendo por la ciudadanía, trabajar por Guanajuato y dar seguimiento a las Comisiones que él tenía y que ahora asumo yo, incluyendo la que él presidia que era Participación Ciudadana, vamos a sesionar porque hasta donde sé no sesionó y ver los pendientes para dar seguimiento”.

Mencionó que retomará algunas de las actividades que habían quedado inconclusas durante el tiempo que ya había estado supliendo a García Sanchez y que continuará con el proyecto de mantenimiento del Parque El Orito.

“Son varios proyectos para El Orito, uno de ellos es implementar baños secos, entre otros que a su debido tiempo se harán públicos (…) vamos a hablar con el Alcalde, Edgar Castro, para ver de qué opción nos puede dar para este tema”.

Respecto al desafuero de su compañero Julio Cesar García se limitó a decir “respeto las decisiones de las instituciones y deseo que todo se le resuelva de la mejor manera”.

“Rubí” explicó que su permanencia en el ayuntamiento no está definida y que estará durante todo el tiempo que dure el proceso que enfrenta el ex regidor y dijo que será al final del proceso dependiendo de lo que concluyan las autoridades será el Congreso el que emita una petición de si Julio García se incorpora a las actividades o no.

“Hasta donde sé, al término del proceso y dependiendo de si es culpable o inocente, situación que determinará un juez, el Congreso manda una determinación de si regresa a su cargo o no”.

Antecedentes

El pasado mes de marzo José Luis Suárez Araujo, mejor conocido como ‘Rubí’, tomó protesta como regidor por parte del PRD y suplió durante dos meses, de abril a junio del 2016, al ex regidor Julio Cesar García quien solicitó una licencia para enfrentar una denuncia penal por lesiones interpuesta por su ex pareja.

La llegada de “Rubí” (quien también es activista transgénero) al ayuntamiento capitalino representó un hecho histórico, con lo que Guanajuato se convirtió en la primera ciudad del Estado en incluir a un regidor de la comunidad gay.