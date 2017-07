Registra estado 19 sismos en 25 años

Llegan a 14 las casas afectadas en poblado Barretos; una tiene dos habitaciones en riesgo

Damián Godoy / #Correodata

GUANAJUATO, Gto.-Durante los últimos 25 años, el estado de Guanajuato ha registrado 19 movimientos telúricos, cuya magnitud osciló entre los 3.6 y 4.3 grados en la escala de Richter, según revela el catálogo del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Siete de esos temblores de tierra ocurrieron en los últimos 12 meses (37%), y los dos más recientes se registraron este viernes en el municipio de Romita (el primero de 3.8 grados a las 2:44 horas, y el segundo a las 7:18 de 3.9 grados).

El sismo de mayor intensidad de que se tiene registro ocurrió el 13 de julio de 1996, a 21 kilómetros al sureste de Abasolo, el cual alcanzó los 4.3 grados Richter.

La información del SSN revela que la profundidad de los sismos ocurridos en Guanajuato ha disminuido en los últimos años, pues mientras entre el 1992 y 2006 fluctuó entre 50 y 149 kilómetros, a partir de 2009 disminuyó a solamente 15 kilómetros. Los dos sismos registrados el pasado viernes en Romita tuvieron una profundidad de apenas dos kilómetros.

Estudios sismológicos revelan que mientras menor es la profundidad de los movimientos telúricos, mayores son sus efectos, pero son más focalizados. Los sismos cuyo hipocentro es muy profundo afectan un área más grande, pero sus efectos son menos fuertes y por lo general no causan graves daños.

Viviendas en peligro

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública de León informó que fueron 14 las viviendas que tuvieron cuarteaduras considerables en la comunidad de Barretos, tras los sismos ocurridos el viernes en Romita, pero no ponen en riesgo inminente a los habitantes, aunque dos habitaciones de una vivienda sí podrían derrumbarse, de acuerdo con la evaluación que realizó la Dirección de Protección Civil. Por lo anterior, se hicieron recomendaciones a los propietarios para que eviten exponerse a una lesión por este fenómeno natural.

Asimismo, personal de la Dirección de Desarrollo Rural acudió para hacer un censo entre la gente del lugar y contemplar posibles apoyos que requieran los habitantes de las casas dañadas.

La escala Richter

La escala de Richter mide la energía liberada en un sismo, y se denomina así en honor del sismólogo estadounidense Charles Richter (1900-1985). Comprende del grado 1.5 hasta el grado 12, pero cada grado supone una liberación de energía 10 veces superior al anterior.

Realmente, hasta que no llega al grado 2 no se suele hablar de terremotos, pues los temblores menores no son percibidos por los seres humanos aunque diariamente se registran unos 8 mil en el mundo. A partir del grado 4 se consideran como terremotos pequeños.

A partir del grado 5, el sismo se considera moderado y de este tipo se producen unos 800 al año. Estos suelen causar destrozos en edificios mal construidos. Del grado 6 en adelanto son considerados fuertes y pueden provocar enorme destrucción.