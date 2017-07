Refuerzan seguridad en la zona sur de la ciudad

Afirmó que seguirán trabajando para cuidar la integridad de los salmantinos

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- Luego de que en menos de 24 horas han asesinado a 5 personas, el alcalde, Antonio Arredondo Muñoz, lamentó estos hechos y dijo que en su gobierno se sigue trabajando para trabajar en el tema de seguridad, sobre todo en la zona sur de la cabecera municipal donde se han registrado más actos de este tipo.

“Estamos atendiendo este tema, reforzando esta colonia tan significativa como es la colonia Guanajuato, se está trabajando al 100% en este tema, no paramos”, así lo precisó Arredondo Muñoz.

El alcalde destacó que el mensaje para la ciudadanía es que se está trabajando, es preocupante todo lo que está sucediendo no sólo en Salamanca, si no en Guanajuato, a nivel nacional, pero en el caso de Salamanca estamos trabajando y atendiendo un tema tan importante y tan vital como es la seguridad, no descansamos.

“Estamos realizando trabajo de inteligencia con la Secretaría de Seguridad Pública, con el propio Ejército Mexicano; Sabemos que las investigaciones siguen por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que es la que está realizando las indagatorias y será ella la que informe, la que determine las acciones a seguir por ser de su competencia”.

Respeta investigación

Sobre la posibilidad que grupos delictivos estén peleando la plaza y por ello estén ocurriendo los asesinatos, Arredondo destacó que en la zona sur y centro del municipio que es donde se han registrado el mayor número de asesinatos se están atendiendo, “la Procuraduría es la que está definiendo las líneas de investigación, no nos han comentado nada, seré respetuoso de que ellos emitan alguna información al respecto”, concluyó.

Y, es que durante los días jueves y viernes se han registrado 5 asesinatos de hombres y en las inmediaciones de las colonias San Roque, Guanajuato y comunidad San Juan de Razos.