Reducirán extracción en colonias del sur por estrés hídrico

JAPAMI se trabaja para reabastecer los mantos mediante diversas acciones

Lorena Ramírez

IRAPUATO, Gto.- Ante el estrés hídrico en el que se encuentra sumido el municipio, La Junta de Agua potable y Alcantarillado ha tenido que reducir los volúmenes de extracción en zonas como Carmelitas, valle del sol, entre otras colonias de la zona sur.

Humberto Rosiles Álvarez, indicó que en el municipio se han tenido que clausurar 10 pozos por este motivo, algunos de ellos porque no hay más agua o bien porque no son tan profundos, sin embargo en lo que va del 2016, no se han cerrado ninguno de estos.

“Tenemos cerca de 10 pozos que han dejado de trabajar, el abatimiento del acuífero como los equipos de bombeo han provocado que queden fuera de uso, se ha optimizado y se tiene hoy en día pozos de reserva”, comentó.

Rosiles Álvarez comentó que las zonas con mayor estrés hídrico en el municipio son la zona sur, centro y oriente, encontrando incluso sobre el bulevar Solidaridad cuatro niveles diferentes desde el Río Guanajuato hasta la Mega Bandera a salida a león, siendo estas las muestras más claras del deterioro por la sobre explotación de los mantos.

“Hemos visualizado en este año donde cuesta menos trabajo el extraer agua, es decir donde podemos estresar menos los mantos friáticos y privilegias estas zona y disminuir aquellas en donde la extracción es mas profusa”, comento el director de la Japami.

No obstante, indicó que a la par se trabaja para reabastecer los mantos mediante diversas acciones además de reorientar la sobre explotación de los poco más de 70 pozos profundos de la Junta de agua, entre las acciones que se estudia implementar es el trabajar con agua de lluvia (presa purísima) para sustituir las fuentes de abastecimiento del subsuelo.