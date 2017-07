Reducen kilos y su deuda del predial

El objetivo es que la ciudadanía pierda peso y de esta manera un descuento en los recargos del impuesto

Sergio Maldonado

CELAYA, Gto.- El primer día de la campaña ‘Bájale peso a tu predial’, registró una asistencia de 20 personas de los cuales 9 se interesaron en el programa que otorgará facilidades de pagos en los recargos de este impuesto.

Desde las 9:00 horas 6 módulos de atención fueron establecidos en el patio de la presidencia donde alumnos de 5 universidades comenzaron a recibir a personas con la necesidad de recibir una condonación en los impuestos acumulados de su pago, el cual se realiza a principios de cada año.

Para sorpresa de los organizadores, el 55% de los interesados acudieron no con la intensión de reducir su cuota, sino con la de verificar su salud, como es el caso de el señor Agustín Romero, quien al acudir de visita y ver los módulos, aprovechó para verificar su peso y talla.

“Yo venía pasando y me acerque para ver que hacían en los módulos, pensé que era una campaña de salud y me dijeron que si me quería pesar, por eso aproveche porque siempre es bueno cuidarse a nuestra edad, ya me invitaron a unas pláticas y voy a ver si puedo bajar de peso, ya luego tengo que regresar”.

En esta iniciativa se trabaja en coordinación con la Universidad de Guanajuato, Universidad de Celaya, Universidad Latina de México, Instituto Universitario del Centro de México y Universidad Continente Americano, las cuales a través de los alumnos que integran la carrera de Nutrición se llevará a cabo el proceso de valoración y cumplimiento de metas.

Descuentos si bajan de peso

El programa tiene como objetivo fomentar el cuidado de la salud otorgando descuentos a quienes tengan adeudos en su cuenta predial y podrán eliminarlos a partir de bajar de peso.

La tesorera Lourdes Herrera dio a conocer que al 28 de junio de este año, se tenía una cartera vencida de 59 mil cuentas con un monto de 203 millones de pesos, por lo que pretenden que esta medida, iniciativa del regidor Mariano Zavala, colabore en recuperar parte de esta cantidad.

La dinámica

Los interesados deberán acudir a la presidencia municipal, a los módulos para una medición del índice de masa corporal (IMC), ya sea del titular de la cuenta predial, o un familiar por consanguinidad hasta el segundo grado en línea recta: abuelos, hijos y nietos; y/o familiares por afinidad (sólo esposo (a)).

Serán valorados por nutriólogos y en caso de contar con sobrepeso, proporcionarle una guía alimenticia para obtener su peso meta.

Transcurridas 8 semanas después de su valoración inicial, se realizará un análisis final y a partir de eso se contempla un lapso de cuatro días para acreditar con una constancia el descuento que el usuario obtendrá.

Si el titular de la cuenta está en su peso ideal, podrá obtener un descuento inmediato si cuenta con 2 familiares que también acrediten su peso ideal.

Además de la valoración por parte de nutriólogos, durante las 8 semanas se dará un acompañamiento con talleres nutricionales en la zona urbana y rural por parte de las universidades, así como valoraciones físicas por parte de SIDEC dentro del programa “Ponte al 100”.

Beneficios

Kilos perdidos % de descuento en recargos

* 1 – 2 25% de descuento

* 2.01 – 4 50% de descuento

* 4.01 – 6 75% de descuento

* 6.01 o más 100% de descuento