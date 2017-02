Rector: urge crear fondo de pensiones

Guerrero Agripino se dijo abierto a continuar el diálogo con sindicatos

Lourdes Vázquez

GUANAJUATO, Gto.-“No hay vuelta de hoja, la Universidad de Guanajuato tiene que crear el Fondo de Pensiones y Jubilaciones, pues no podemos continuar con este esquema así como está”, aseguró el rector general de la institución, Luis Felipe Guerrero Agripino ante el retraso que han mostrado los dos sindicatos universitarios para fijar postura respecto al tema.

“esto sugiere en consecuencia una apertura de parte de todos, de la autoridad, de las asociaciones sindicales, de la comunidad en general, por lo cual nosotros estamos con la plena disposición de dialogar” Luis Felipe Guerrero, Rector general de la UG

“Qué más quisiéramos nosotros que hubiera otras alternativas, pero no las hay, puede haber muchas variables. Sino construimos un fondo que sustente el complemento de pensión, no nos dará para toda la vida, ese es el tamaño del problema y esa es la situación que tenemos que enfrentar los universitarios”, expresó.

Lo anterior al cuestionarlo si tanto el ASTAUG como el ASPAAUG han mostrado tardanza en presentar una contrapuesta o alternativa al planteamiento hecho por la Rectoría general, por lo que manifestó que en este mismo mes, podría darse un avance significativo.

Y es que en días pasados, el ASPAAUG decidió aplazar las consultas de la propuesta con sus agremiados, por lo que Luis Felipe Guerrero reiteró que la Rectoría general sigue en plena disposición de esperar que exista una retroalimentación.

Señaló que se trata de una decisión “de muchísima trascendencia y esto sugiere en consecuencia una apertura de parte de todos, de la autoridad, de las asociaciones sindicales, de la comunidad en general, por lo cual nosotros estamos con la plena disposición de dialogar”, pues manifestó que el objetivo primordial es llegar a una propuesta que tenga un soporte técnico.

A inicios de diciembre del año pasado, la UG dio a conocer la propuesta del Plan de Fortalecimiento del Sistema de Pensiones y Jubilaciones de la UG.

Por lo que el rector general de la máxima casa de estudios recordó que la propuesta original emanó de una alternativa conjunta entre la Universidad de Guanajuato y las dos asociaciones sindicales.

No obstante mencionó que de manera particular y no a través de los sindicato, algunos académicos y personal administrativo se han acercado a la rectoría general, para exponer sus comentarios, ya sea avalando la propuesta al 100% u ofreciendo diversas alternativas.