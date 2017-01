Rechazo general vs. ‘gasolinazo’

Salmantinos invitan a participar en otras movilizaciones hoy

y el próximo sábado

Karen Bruno / Cuca Domínguez

GUANAJUATO / SALAMANCA, Gto.- Un grupo de capitalinos salió a manifestarse en la Plaza de la Paz por el incremento de las gasolinas, e invitaron a los que por ahí pasaban a sumarse a la protesta y alzar la voz.

Con pancartas que decían ‘Basta al gasolinazo’ y ‘El automóvil es una necesidad para muchos, no a la alza de la gasolina’, ocho capitalino mostraron su inconformidad ante la situación, al afirmar que ésta afectará el bolsillo de todos los mexicanos.

“Muchos dicen: ‘yo no tengo carro, a mí no me afecta’, pero están equivocados, porque subiendo la gasolina sube todo, transporte, canasta básica y productos de todo tipo, con este incremento del combustible hasta los estudiantes van a sufrir” consideró Juan José Prado Viramonte, catedrático de la Universidad de Guanajuato presente en la movilización.

El académico comentó que platicó con algunos taxistas, quienes le comentaron que normalmente el tanque lo llenaban con 600 pesos, pero ayer al cargar gasolina su pago fue de casi 900 pesos, por lo que consideró importante que toda la ciudadanía se sume a la marcha en contra del ‘gasolinazo’.

“Ya se sintió el incremento de la gasolina de un día para otro, fue el regalito que nos dio el presidente de la República; pasa algo muy curioso, porque cada vez que nos dicen va a subir a gasolina, todos van a cargar combustible un día antes, pero eso no soluciona nada, debemos manifestarnos y mostrar que ya estamos hartos”, enfatizó.

Sin embargo, pese a que permanecieron por un par de horas en la Plaza de la Paz, los manifestantes no tuvieron el éxito que esperaban, pues ciudadano y turistas no se unieron, sólo veían el letrero y continuaban su camino.

En Salamanca

también lo rechazan

“No es justo que el gobierno de un plumazo suba todo, mientras el salario sigue siendo el mismo, porque con esta alza a la gasolina llegarán los aumentos a los productos de la canasta básica”, señaló Alejandra Jamaica Noriega, ciudadana que convoca a una marcha el próximo sábado 7 de enero.

“Los invitó el 7 de enero a las 10 de la mañana, nos vamos a reunir en la deportiva sur y de ahí nos vamos a venir marchando hasta la plazoleta Hidalgo, es lo que se tiene planeado y se espera que la ciudadanía acuda, porque la inconformidad es generalizada”, apuntó.

Además, usuarios de redes sociales como Lázaro Uc Mas y Maura Alicia Vázquez hicieron la invitación para hoy a una protesta, que tendría el mismo punto de reunión y destino.

Durante la mañana y tarde de ayer, hubo pocos automovilistas salmantinos adquiriendo gasolina, pero los que acudieron a las gasolineras se mostraron molestos por el nuevo precio.

“Esta es una situación difícil, muy dura, pero qué podemos hacer. Nos vendrá a afectar porque seguimos ganando lo mismo, ganáramos más, no estuviera la situación tan difícil, pero seguimos ganando lo mismos, tiene que afectarnos, porque todo sube. Pero qué vamos a hacer, ya estamos aquí y tenemos que continuar”, comentó Alfredo Ortiz, quien cargó combustible.

***

SUN

CDMX.- Con la entrada en vigor del aumento en el precio de la gasolina, habitantes de la Ciudad de México y municipios mexiquenses salieron a las calles a protestar porque aseguraron afectará su economía. Incluso, algunos decidieron ‘clausurar’ una estación de combustible localizada en Calzada de Tlalpan.

Las marchas, tomas de negocios y de carreteras se replicaron en los estados de México, Hidalgo, Guerrero, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León y Veracruz.

En el Ángel de la Independencia, antes del mediodía se concentraron casi 300 personas vestidas de blanco para marchar rumbo al Zócalo. La mayoría afirmó que se enteraron de esta manifestación a través de redes sociales y reclamaron la poca afluencia de gente.

Frente al Senado, reprocharon que los legisladores tuvieran bonos de gasolina y argumentaron que por eso los legisladores no se unen a las protestas por el incremento.

Frente a Palacio Nacional acordaron que el 7 de enero partirá una marcha con la misma ruta y el 9 de enero otra. También convocaron a no pagar impuestos y a tomar gasolineras hoy.

En Zihuatanejo y Acapulco, Guerrero, unas 300 personas protestaron en contra de la medida. En el primero, taxistas, choferes del servicio público y maestros, entre otros ciudadanos, cerraron cuatro gasolineras, principalmente integrantes de la Unión de Transportistas de Autos de Alquiler (UTAAZ) y la Unión de Taxistas Democráticos (UTD); ésta última advirtió que hoy protestarán en Chilpancingo.

Bloquean carretera

En el Estado de México, 500 personas se manifestaron en la autopista México-Querétaro, en las inmediaciones de la comunidad San Miguel de la Victoria, municipio de Jilotepec, en protesta por el alza.

Los inconformes bloquearon durante cinco horas la autopista México-Querétaro, en el kilómetro 102, lo que generó caos vehicular en ambos sentidos de la vía.

En municipios del Valle de México gasolineras fueron abarrotadas la noche del 31 de diciembre por automovilistas, quienes formaron largas filas para comprar combustible, que generó caos vehicular.