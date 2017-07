Rechazan apelación al ‘Comandante Emilio’

Emilio Castillo

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- El Supremo Tribunal del Poder Judicial rechazó la apelación de la vinculación a proceso de Raúl Escobar Poblete, el ‘Comandante Emilio’. Su abogado, José Luis Vargas Ramírez, recibió vía correo electrónico la notificación con la negativa al recurso que interpuso.

“Lo que vamos a hacer es interponer un amparo en contra de esa resolución, que se hace al Tribunal Federal, será la justicia federal la que revise las violaciones al proceso que yo señalé”, señaló Vargas Ramírez.

Respecto a las pruebas que ‘faltan’ o que le fueron ‘sembradas’ a Escobar Poblete por el Ministerio Público, en la resolución el juez expuso que fue porque tendrán que estar en cadena de custodia, sin argumentar su respuesta.

Mientras que sobre la ausencia del informe policial homologado, que no se hizo durante la detención del ‘Comandante Emilio’ ni se presentó en la audiencia de imputación y vinculación a proceso, el juez señaló que como no se llevó al juicio, no es deber del juez examinarlo.

El recurso de apelación fue resuelto la semana pasada, y el jueves fue notificado al abogado Vargas Ramírez, quien dijo que ahora tramitará el amparo por las violaciones al debido proceso que ha señalado desde que inició la defensa de Escobar Poblete.

Según su defensor, entre las irregularidades en el proceso del ‘Comandante Emilio’ también están: que no se informó la detención de su cliente y la retención por 36 horas en las que estuvo incomunicado, además de sostener que Escobar Poblete no tiene relación alguna con el secuestro de una extranjera, así como la ausencia de documentos que lo vincularon con el delito.

Primero detuvieron a ‘Ramón’, luego a Raúl

El ‘Comandante Emilio’ fue detenido el 30 de mayo en San Miguel de Allende, lugar en el que por más de 10 años se hizo llamar ‘Ramón Guerra Valencia’, acusado por el secuestro de una mujer extranjera, ocurrido en marzo. Fue vinculado a proceso el primero de junio por ello, en Valle de Santiago.

Diez días después, salió a la luz su verdadera identidad: se trataba de Raúl Escobar Poblete, quien en los años 90 perteneció al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y a quien se responsabiliza del asesinato del senador chileno Jaime Guzmán Errazúriz, motivo por el cual era uno de los más buscados por la Interpol.

Ahora se encuentra preso en el Cefereso de Ocampo, a la espera de que culmine su proceso por secuestro en México y se defina si es o no extraditado a Chile, como lo han solicitado las autoridades de ese país.