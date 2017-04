Rechaza líder del PRI complot contra obra

Defiende el derecho de la oposición a cuestionar los asuntos y pide al alcalde que no politice

Nayeli García

IRAPUATO, Gto.- “Esto no es una dictadura, es una democracia pluripartidista”, dijo el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, José Gerardo Arrache Murguía, al negar que su partido esté detrás de las supuestas amenazas a presidentes de colonos relacionadas a la obra del tercer cinturón vial.

Al contrario, Arrache denunció que la administración está cerrada a todo lo que no provenga del PAN.

“Que no politice el alcalde a los comités de colonos porque estamos notando que en algunos de ellos hay presión política en donde están condicionando los apoyos a favor de Acción Nacional”, de lo que aseguró tener pruebas.

El partido tricolor, dijo, no está en tiempo de buscar militantes y mucho menos está politizando la obra del tercer cinturón vial; atribuyó que los malos entendidos se deben a la desinformación que existe de la obra y como partido de oposición tienen el derecho y obligación de preguntar e informar a la ciudadanía directamente afectada o beneficiada.

“Queremos sumar pero esa cerrazón de no dejarnos entrar es lo que nos preocupa como irapuatenses”, ya que señaló que en la administración no se escuchan otras voces más que las del partido blanquiazul y ellos como oposición no estarán aprobando nada que no se fundamente y se apruebe ante el Ayuntamiento.

“Es una tragedia que el señor alcalde necesite entender que toda administración pública necesita un contrapeso y nosotros como el PRI no vamos a estar autorizando cosas no aprobadas por el Ayuntamiento”.

Durante el arranque del tercer cinturón vial, el alcalde Ricardo Ortiz denunció que los presidentes de colonos habían recibido llamadas amenazadoras por gente que se ostentaba de parte del partido tricolor.

El presidente del PRI consideró desafortunadas las declaraciones y negó rotundamente tener relación con esas llamadas.