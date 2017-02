Rechaza HLS considerar propuesta de cambiar modelo de información de SP

Lo anterior lo dio a conocer al término de la reunión que sostuvo con los miembros del Ayuntamiento y el Secretario de Seguridad, Enrique Ramírez Saldaña en el Centro de Comando

LEÓN, Gto.- La propuesta que hizo el síndico leonés Carlos Medina Plascencia respecto a cambiar la plataforma Siosp por el Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios (SISPEM) para tener un mejor control de la información de la seguridad pública, no será considerada por el actual gobierno, pues a decir del alcalde de León, Héctor López Santillana, no coincide con las leyes de los sistemas de seguridad tanto estatal como federal.

Lo anterior lo dio a conocer al término de la reunión que sostuvo con los miembros del Ayuntamiento y el Secretario de Seguridad, Enrique Ramírez Saldaña en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), para revisar dicha plataforma.

El primer edil además, reconoció que SIOSP es un esquema que permite a la Secretaría de Seguridad tener una buena operación y que además cumple con las condiciones que las Ley está marcando.

“En tanto no se modifique la Ley o el dictamen que se tienen desde la propia federación y desde el propio estado, estamos condicionados a respetar esos lineamientos y eso nos habla de que tenemos que seguir con el desarrollo de nuestra propia herramienta (…) en estos momentos no sé si son compatibles, lo que me establecen a mí desde el Secretariado Nacional y desde la Secretaría, es seguir un modelo de desarrollo que se ha establecido en el C4 con el C5”, destacó el primer edil y agregó que a lo que Síndico panista se refería era al cambio del modelo, no de la herramienta.

Añadió que de tratarse de herramientas, quienes son los encargados de revisar este tema son los integrantes del Comité de Adquisiciones, no él.

Presumió que los regidores pudieron darse cuenta del gran avance que hay en materia de inteligencia y que programará reuniones de seguimiento para abrir información respecto a la seguridad a los miembros del Ayuntamiento.

La postura de Carlos Medina

El síndico Leonés, Carlos Medina Plascencia por su cuenta, aseveró el modelo de información que implementa el Ayuntamiento Leonés, está incompleto, es limitado y que en la reunión que sostuvo en el C4, se dio a conocer que desde el mes de septiembre las herramientas biométricas han dejado de funcionar.

“Yo diría que no se apegan a la verdad, y eso yo lo he encontrado sistemáticamente en esta área, en algunos de los indicadores que se han recibido por parte del secretariado técnico de la Comisión Nacional de Seguridad, pues realmente estamos peor, a como nos entregaron los últimos seis meses de la administración anterior, en otros estamos mejor (… ) hay que esperar y ver resultados y si los resultados no son positivos, hay que cuestionarse que estamos haciendo ”, aseveró.

Agregó que al actual modelo le hace falta que exista un control de la operación e intervención de cada uno de los elementos, evaluar a los jueces calificadores, para llegar al nivel de SISPEM.

El edil, incluso reprobó con un 5 la forma de trabajo que tiene esta plataforma, y calificó con un nueve Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios (SISPEM) y criticó que la presentación de este viernes haya sido en Power Point.

Adelantó que próximamente realizará una reunión con los miembros del Ayuntamiento para presentarles la forma en la que trabaja la plataforma SISPEM.

Respecto al pronunciamiento del alcalde, respecto a que este modelos no es compatible con los sistemas de seguridad que hay en el estado y la federación, Medina Plascencia indicó que “les ha quedado más que demostrado que el artículo 122 de la Ley de Seguridad Pública del estado, es inconstitucional”, porque en él se dice que el estado es quien autorizará que sistemas de seguridad debe de usar un municipio.

Añadió que el SISPEM ya es de municipio, por lo que de volver a usarlo no representaría gasto alguno.