Rechaza Diego Sinhué uso de recursos públicos en beneficio personal; afirma desconocer denuncia

El funcionario estatal dijo que hasta el momento no ha recibido notificación de la denuncia presentada en su contra por la exalcaldesa de León

Alejandra Ramírez

IRPUATO, Gto.- Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), negó el uso de los recursos de programas sociales para beneficio personal, por lo que consideró que la denuncia de la diputada federal del PRI, Bárbara Botello Santibáñez ante la PGR por tal presunción, es mediática y persigue de manera evidente tintes políticos.

Entrevistado al término de la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Fundación Comunitaria del Bajío para el periodo 2017-2019 en Irapuato, el funcionario estatal dijo que hasta el momento no ha recibido notificación de la denuncia presentada en su contra por la exalcaldesa de León.

“El trabajo todo lo vence y los resultados de ‘Impulso Social’ supera la grilla, supera estos intentos precisamente de golpear un programa tan noble que está ayudando a mucha gente” Diego Sinhué Rodríguez Vallejo

Titular de la Sedeshu

“Primero, no he sido notificado formalmente, me he enterado a través de los medios de comunicación y de las redes sociales de la presentación de esta denuncia, yo esperaré hasta imponerme de los autos para saber el contenido de la denuncia y poder emitir alguna opinión al respecto”, señaló.

Rodríguez Vallejo precisó que él está concentrado en su trabajo, en las estrategias ‘Impulso Social’ y que se siguen dando resultados a favor de la ciudadanía.

“Que no estamos usando ningún recurso público para ninguna promoción y que estamos haciendo nuestro trabajo como secretario”, enfatizó.

Puntualizó que en el momento que sea requerido dará contestación, pues no hay nada que ocultar, “el que nada debe, nada teme”.